Самые популярные направления для путешествий в этом году

Эксперты агентства делового туризма «Аэроклуб» проанализировали бронирования авиабилетов бизнес-туристов первой половины 2019 года и узнали, как изменился спрос на командировки в России и за рубежом, как это сказалось на стоимости авиабилетов, а также каким классом предпочитают летать и какие авиакомпании стали чаще выбирать путешественники.

Традиционно самыми востребованными с точки зрения деловой активности городами России в первом полугодии 2019 стали Москва и Санкт-Петербург, причем столица опережает по числу приобретенных авиабилетов Петербург почти в 2 раза. Спрос на рейсы в Москву остался на уровне аналогичного периода прошлого года, а вот в Северную столицу отправилось на 18% больше деловых путешественников. Екатеринбург поднялся на одну позицию в рейтинге — спрос на это направлению у бизнес-туристов вырос на 13%. Продемонстрировали рост деловой активности также Самара и Краснодар — рост спроса на авиабилеты в эти города составил 22%. Кроме этого, в топе востребованных городов — Новосибирск, Тюмень, Красноярск и Казань. Занимавший в прошлом году третью позицию Сочи переместился на шестое место.

Эксперты отметили, что если средняя стоимость авиабилетов по таким направлениям, как Москва и Санкт-Петербург осталась на уровне аналогичного периода прошлого года, то средняя цена перелета в Екатеринбург или Владивосток выросла на четверть. Цена билетов в Новосибирск также выросла на 18%. Число перелетов эконом-классом выросло на 9%, в то время как количество деловых туристов, выбравших бизнес-класс, осталось на уровне 2018 года, доля перелетов «бизнесом» составила 3%. Самым дорогим перелетом по России стал билет в бизнес-класс из Москвы во Владивосток и обратно. Он обошелся сотруднику консалтинговой компании в 360 тысяч рублей.

Проанализировав авиакомпании, которыми отправляются в командировки по России бизнес-путешественники, аналитики отметили, что в первом полугодии 2019 больше всего вырос спрос на рейсы перевозчиков S7 и «Победа». Деловые туристы все чаще доверяют свой перелет авиакомпании «Победа» . При этом если в первом полугодии 2018 года рост спроса на рейсы «Победы» составил 22%, то в этом году почти в 2 раза больше деловых путешественников выбрали для командировок рейсы бюджетной дочки «Аэрофлота» . Также эксперты отметили небольшой, но стабильный рост спроса на рейсы «Аэрофлота» по России — 6%. При этом на рейсы авиакомпании Utair рост составил лишь 2%, а количество перелетов на бортах « Уральских авиалиний » снизилось на 7%.

В первом полугодии 2019 стали чаще отправляться в командировки по России представители компаний сферы ритейла — рост составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 20% чаще путешествовать по России стали сотрудники компаний, производящих технологическое оборудование, и представители автопрома.

Эксперты отметили, что спрос на зарубежные направления вырос лишь на 2% при том, что в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был 14%. Самым популярным зарубежным направлением в первом полугодии 2019 стал Минск — интерес к этому городу вырос на 26%, а годом ранее он занимал четвертую строчку рейтинга. Немного снизилась популярность Парижа, зато такие города, как Амстердам и Вена усилили позиции в топе востребованности у бизнес-путешественников. Спрос на рейсы в Вену вырос на 21%. Немецкие направления в первой половине 2019 не пользуются у деловых путешественников прежней популярностью — столица Баварии Мюнхен переместилась с третьего места на пятое, спрос снизился на 23%, также на 14% сократилось число командировок во Франкфурт. Помимо этого стали менее востребованы и другие ранее популярные города, например, спрос на поездки в Лондон снизился на 22%, а в столицу Казахстана Алматы, занимавшую ранее вторую строчку рейтинга, на 28%.

Пятерка лидеров-перевозчиков, востребованных у бизнес-туристов, сложилась следующим образом. Для зарубежных перелетов бизнес-туристы по-прежнему чаще всего выбирают «Аэрофлот» — в первом полугодии 2019 доля билетов этой авиакомпании составила 53%. А вот спрос на зарубежные рейсы S7 упал на 26%, при этом доля этой авиакомпании сократилась до 4%. Такая же доля 4% от общего количества авиабилетов за границу приходится на немецкого перевозчика Lufthansa . Четвертым по популярности перевозчиком для путешествий за рубеж стала Belavia, а замыкает топ лидеров авиакомпания AirFrance , спрос на перелеты которой упал в этом периоде на 14%.

Кроме того, эксперты отметили резкий спад спроса на перелеты первым классом на международных маршрутах — он составил 75%, а количество приобретенных билетов в бизнес-класс снизилось на 7%. Самым дорогим билетом на международных маршрутах стал перелет из Лондона в Нью-Йорк и обратно в салоне первого класса. Он стоил более 1,1 млн рублей и был приобретен представителем добывающей и обрабатывающей промышленности.

В первой половине 2019 спрос на поездки за границу вырос у представителей добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики, а также у сотрудников фармацевтических компаний — рост составил 8% и 9% соответственно. Реже стали ездить за границу по работе сотрудники IT-компаний, а также представители финансовых и консалтинговых корпораций.