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Россияне скупают места в зимних круизах по Персидскому заливу 

TourDom 4 часа назад
Фото: TourDom
22 августа представители круизных компаний рассказали корреспонденту портала TourDom.ru об увеличившемся спросе к дубайскому направлению со стороны российских туристов.
Наблюдатели отмечают, что его популярности не помешало даже то, что в начале августа британская компания P&O Cruises отменила все свои круизы в Персидском заливе из-за обострившейся напряженности в регионе после захвата Ираном британских нефтяных танкеров.
Замгендиректора «Круизного Дома» Людмила Пучкова пояснила, что были отменены проходящие маршруты с заходом в Дубай. И основная причина — политическая. В этом году в регион пришла четвертая круизная компания — Royal Caribbean, остальные усилили свое присутствие. Каждая из них постоянно мониторит ситуацию на предмет безопасности. Более того, по словам эксперта, зимние круизы в Персидском заливе — тренд сезона.
Например, как сообщила Екатерина Илюшина, официальный представитель Costa Cruises в России, продажи круизов начались еще в феврале, и к текущему моменту все места на новогодних рейсах практически распроданы. Из-за высокого спроса компания приняла решение поставить на это направление свой флагман Costa Diadema, вмещающий около 5 тысяч пассажиров. «По российскому рынку продажи по сравнению с прошлым годом выросли в 2 раза. Лайнер, отправляющийся сразу после Нового года, 4 января, будет процентов на 60 русским», — уточнила Илюшина.
Директор по продукту «Инфлот» Юлия Дмитриева также отметила спрос на новогодние круизы. По ее мнению, хорошие показатели в этом году обеспечили привлекательные цены, связанные с обилием предложений. Так, стоимость семидневного зимнего круиза на All inclusive начинается от 500 $ за человека. «Только ленивый не едет этой зимой в круиз из Дубая с посещением Омана, Катара и Бахрейна. В конце августа — сентябре ожидается еще одна волна бронирований, связанная с распродажами авиабилетов», — рассказала Дмитриева.
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Новости путешествий , Людмила Пучкова
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