Как путешествовать в поезде, когда не хватает мест

На видео попали кадры, которые могут испугать любителей путешествовать по железной дороге. Ролик, снятый в Бангладеш, показывает, как перемещаются по стране местные жители. Бангладеш — восьмая по численности населения страна в мире, плотность населения там велика. На кадрах видно, что люди не просто заходят в вагоны, но и размещаются в грузовых вагонах, на открытых платформах и даже на крышах, чтобы добраться до места назначения. О безопасности таких переездов никто не заботится.