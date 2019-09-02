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Как путешествовать в поезде, когда не хватает мест 

Рамблер 2 часа назад
На видео попали кадры, которые могут испугать любителей путешествовать по железной дороге. Ролик, снятый в Бангладеш, показывает, как перемещаются по стране местные жители. Бангладеш — восьмая по численности населения страна в мире, плотность населения там велика. На кадрах видно, что люди не просто заходят в вагоны, но и размещаются в грузовых вагонах, на открытых платформах и даже на крышах, чтобы добраться до места назначения. О безопасности таких переездов никто не заботится.
Новости путешествий , Видео
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