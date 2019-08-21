10 секретов, как путешествовать больше, но платить за это меньше

Что нужно сделать, чтобы купить билет на самолет по сниженной цене, как пройти в музеи бесплатно и почему апартаменты лучше отеля?

Вы согласны с утверждением, что только путешествие в любом случае оправдывает потраченные на него деньги, потому что делает любого из нас богаче? Нам тоже так кажется, но иногда цены на туристический пакет могут повергнуть в уныние даже самого оптимистично мыслящего человека. Можно ли найти способ перемещаться по миру дешевле обычного? Да, и не один.

10 проверенных способов, как путешествовать больше, но платить при этом меньше.

1. Пользуйтесь актуальной информацией о горящих или специальных ценах на билеты

Иногда действительно интересные предложения по очень выгодным билетам можно найти на различных агрегаторах. Нужно быть готовым быстро вылететь буквально завтра в случае с некоторыми из горящих лотов, а с другими вполне можно планировать, и даже сильно заранее. Такую информацию публикует, например, проект Vandrouki.

2. Узнайте все о составных маршрутах

Если забить в поисковик пункт вылета и пункт назначения, вы увидите самые дорогие варианты по билетам. Если же вы потратите немного больше времени, разобьете свой маршрут на отдельные отрезки и попробуете искать билеты на разные виды транспорта самостоятельно, вы можете получить куда более приятную итоговую сумму. Экономия может оказаться существенной по сравнению с прямым рейсом.

Простой пример: самолет Москва — Париж без акций будет стоить около 25 тысяч рублей. Со стыковкой можно отыскать тысяч за 15. Но если соединить «нестеровский поезд» и перелет лоукостером — вуаля, уложимся в 7–9 тысяч.

3. Что такое скрытый город в маршруте?

Часто прямой рейс оказывается куда дороже, чем если покупать билет по этому же маршруту, но с пересадкой в другом городе. Предположим, вам нужно попасть из города А в пункт Б и билет стоит $100. Вполне может оказаться, что существует билет из пункта А в пункт С с пересадкой в нужном вам пункте Б и всего за $40. В этом случае смело берем дешевый билет и просто выходим по дороге из аэропорта стыковки. Информацию о подобных «хитрых» рейсах можно найти, например, на skiplagged.com.

4. Подумайте, так ли вам нужен автомобиль в аренду?

Машина в аренду — довольно удобный и в основном выгодный способ перемещаться между городами в другой стране. В пределах одного города, да еще и незнакомого, это может превратиться в сплошную головную боль. Поэтому, возможно, вам будет проще пользоваться услугами местных таксистов или ездить общественным транспортом. В некоторых странах очень выгодно брать в аренду велосипед — проверьте на cctbikerentals.com 5. Местные акции по билетам на наземный транспорт

Во многих европейских городах существуют специальные пакеты на пользование наземными и подземными видами городского общественного транспорта. Например, можно посмотреть предложение по дневному абонементу на все виды транспорта в Баварии. Экономия составит десятки евро по сравнению с тем, если бы вы покупали билеты на каждую поездку отдельно.

6. Не берите слишком много вещей в дорогу

Иногда нужно какое-то время потренироваться, чтобы научиться обходиться в дороге минимумом вещей, — но путешествие налегке без багажа часто позволяет существенно сэкономить на стоимости билета на самолет. Есть даже варианты перелета по цене всего в 1 евро — так что имеет смысл попытаться поискать подобные заманчивые предложения (например на Ryanair.com). Разница в цене на билеты с багажом и без него в различных авиакомпаниях может быть очень существенной.

7. Отель или апартаменты?

Делая выбор, обязательно поинтересуйтесь, что в предполагаемом месте проживания с инфраструктурой. Дешевая квартира может выйти в конечном счете дороже отеля, если рядом нет магазинов с продуктами и ветки общественного транспорта — в этом случае проще и экономнее жить в отеле и не готовить самостоятельно. Посмотрите на карту, когда будете изучать варианты апартаментов, или спишитесь с владельцем жилья, чтобы уточнить подобные моменты. Для аренды используйте сайты Airbnb, HomeAway и другие.

8. Как попасть в музеи и на экскурсии бесплатно?

Уточните заранее на сайте выбранного музея, нет ли у них специальных дней и часов, в которые можно осмотреть достопримечательность без оплаты. Как правило, такие акции проводятся во всех крупных учреждениях культуры — есть смысл учесть такие моменты при планировании путешествия. Есть музеи, которые в принципе не берут какой-то фиксированной платы с посетителей. И наконец, во всех галереях и музеях существует возможность бесплатного посещения по международной студенческой карте или с существенной скидкой.

9. Используйте местную валюту при оплате покупок картой

Банку выгодно использовать свой собственный внутренний курс валют, когда вы производите расчет картой. Для покупателя, который сталкивается с двойной и тройной конвертацией, это может оказаться очень неудобно — процент получается слишком большой. Уточните, есть ли возможность выбрать в качестве оплаты местную валюту — во многих терминалах есть такая опция.

10. Используйте временной люфт при выборе дат путешествия

Иногда вылет на несколько дней раньше или позже может сэкономить вам несколько сотен долларов — согласитесь, это солидная сумма! Функция плавающего выбора даты есть в большинстве туристических поисковиков, не забудьте поставить флажок в нужной графе и будьте готовы быстро поменять свои планы в соответствии с календарем низких цен.

А у вас есть свои секреты поиска максимально дешевых предложений по билетам и отелям?