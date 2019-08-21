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Россия вошла в десятку лучших стран для отдыха с детьми 

Рамблер 56 минут назад
Россия вошла в десятку лучших стран для семейного отдыха с детьми наряду с такими странами, как Франция, Испания, Австрия, Индия, Россия, Польша, Бразилия. Также в топ-10 лучших стран для детского отдыха вошли Италия, США и Германия. Определение того, какие страны подходят для отдыха семей с детьми, проходило по формальным параметрам: выяснялось, какое количество отелей в стране оборудовано для детей. Для этого в гостиницах должна иметься игровая комната, детское меню, возможность нанять няню и поставить в номер детскую кроватку. Дополнительно отель может предоставлять семьям с детьми услуги по детской анимации, иметь отдельный детский бассейн и специальные обучающие детские кружки. В России таких отелей, по данным онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, оказалось 4000, или 5% от общего числа в 2 млн мест для размещения. Эта доля примерно соответствует среднемировому показателю. Наилучшие условия для отдыха с детьми — в Анапе, Адлере, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве.
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Новости путешествий , Видео
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