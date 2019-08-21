10 простых советов, как уснуть во время перелета

Все мы завидуем пассажирам, которые могут спать в самолете во время длинных рейсов. И часто думаем, что этот навык доступен только людям с особым складом характера и психики. Ну, этаким флегматикам, которых внешние раздражители не трогают. Это не совсем так. Хорошая новость состоит в том, что научиться этому способен абсолютно любой человек.

Часто сама мысль о том, чтобы уснуть в самолете, приводит в ужас. Это же невозможно! Как вообще можно расслабиться, сидя на тесном неудобном сиденье, когда постоянно звучат раздражающие объявления, а попутчики задевают локтями?! Не лучше ли уткнуться в свои гаджеты и посмотреть фильм или приобщиться к бесплатным напиткам? Нет, не лучше. Дополнительные часы отдыха сделают дорогу короче, а ваш вид свежее. Поэтому перестаньте говорить себе, что вы не можете этого сделать… Всего-то и нужно последовать 10 очень простым советам.

1. Купите билет на вторник

По статистике, самым непопулярным днем для полетов является вторник — пассажиры реже всего покупают билеты на это время. Но для человека, ценящего комфорт, — это то, что надо. Есть шанс, что салон будет полупустой и вам достанется весь ряд кресел, где можно разместиться с наибольшим удобством. А вот чем ближе к выходным, тем более заполненным будет рейс.

2. Забронируйте место у иллюминатора

Помимо дополнительных сантиметров пространства это место гарантирует относительный покой. Мимо вас стюардессы не будут возить тележки с едой и напитками, а соседи не станут лишни раз поднимать вас, чтобы пройти в туалет. Оптимальный вариант — забронировать место у экстренного выхода, так у вас появится просто огромное пространство, чтобы вытянуть ноги. А самый нежелательный вариант — места возле туалета, где постоянно толпятся люди.

3. Выберите место в правом или левом ряду

В зависимости от того, на каком боку вы привыкли спать, выбирайте правый или левый ряд. Зачастую нам кажется, что это сущие мелочи. Но поверьте, ваше тело скажет вам спасибо, если ему не придется перестраиваться на ходу (в нашем случае — на лету), и уснуть вы сможете гораздо быстрее.

4. Захватите на борт все необходимое

Это только на первый взгляд кажется, что без всех этих вещей можно легко обойтись. Если ваша цель — как следует выспаться, то они просто необходимы, особенно, в эконом-классе. Это подушка путешественника, которая позволит шее находится в правильном положении, маска для сна, беруши, а еще лучше наушники с поглощением звуков, которые заглушат плачущих младенцев, объявления экипажа и возгласы раздраженных пассажиров, удобные носки или тапочки (в отличие от тесной обуви они не нарушают кровообращения в ногах), шарф большого размера, чтобы укутаться, если будет прохладно. Впрочем, последнее можно и не брать, так как на борту всегда есть пледы.

5. Не ешьте и не пейте лишнего

Многие считают, что выпить бокал вина перед полетом — хорошая идея, ведь это поможет расслабиться и быстрее уснуть в самолете. Увы, на высоте 10 000 метров действуют совершено другие законы. Обезвоживание организма (кстати, кофеин тоже этому способствует) никак не улучшает качество сна. Вместо алкоголя и кофе пейте простую воду или скучный, но такой полезный и успокаивающий ромашковый чай. Не ешьте слишком тяжелую пищу и избегайте соленых закусок, так как натрий, который содержится в солениях, может вызвать вздутие живота.

6. Откажитесь от гаджетов

Просмотр фильма или сериала на планшете — простой способ скоротать время в полете, но в этом случае заснуть вам точно не удастся. Дело в том, что синий свет, излучаемый экраном, не позволяет шишковидной железе, органу размером с горошину, расположенному в мозге, выделять мелатонин, гормон, вызывающий сонливость. То же самое касается и игр на вашем телефоне. Поэтому, если хотите поспать, лучше слушать расслабляющую музыку или свернуться калачиком со старой доброй книгой в мягкой обложке.

7. Примите мелатонин

Перед полетом можно принять таблетку мелатонина — синтетического аналога одноименного гормона. Препарат продается в аптеке без рецепта и может не только ввести вас в сонное состояние, но и уменьшить скорость сворачиваемости крови и способствовать адаптации при смене часовых поясов. Но если вы противник «всяких таблеток», стоит восполнить этот гормон из продуктов, его содержащих, — это бананы, овес, вишня. При этом стоит избегать шоколада и малины, которые, напротив, повышают тонус.

8. Оденьтесь удобно

Мы не предлагаем вам переодеться в аэропорту в пижаму. Однако тесные джинсы, тугие пояса и ремни — все это не годится для комфортного путешествия. А вот просторная одежда из натуральных тканей с добавлением лайкры (мы же не хотим выйти из самолета сонными и помятыми) — идеальный вариант. К тому же комфортная одежда посылает сигнал в мозг — ничего не мешает, можно расслабиться.

9. Заранее приспособьтесь к новому часовому поясу

За несколько дней до поездки начните приспосабливаться к новому часовому поясу. Если вы летите на восток, ложитесь спать и вставайте немного раньше, чем обычно. Если вы собираетесь на запад, то наоборот. Хотя считается, что при перемещении на запад организм быстрее адаптируется к новому часовому поясу. Сомнолог из США Майкл Бреус советует: как только вы сядете в самолет, переведите часы на часовой пояс пункта назначения, чтобы немедленно приступить к «перестройке».

10. Примените дыхательные практики

Один из самых простых способов заснуть где угодно — это сконцентрироваться на дыхании. Сосредоточьтесь на вдохе и выдохе, не обращайте внимания на все остальное, расслабьте свой разум и тело. Если нужна дополнительная помощь, послушайте успокаивающую музыку или попробуйте визуальные образы — представьте свое любимое место или просто идиллический пейзаж. Когда вы практикуете технику дыхания, уровень стресса снижается, и вы погружаетесь в дрему.