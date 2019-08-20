Санаторий отказывает туристам в заселении

Сегодня санаторий «Белые ключи» в Петрозаводске отказал двум туристам в заселении из-за того, что питерское турагентство «Путевки в санаторий», через которое было оплачено проживание, не перевело денег лечебно-профилактическому учреждению. Долг агента на данный момент составляет порядка 400 тыс. руб. Об этом 20 августа порталу TourDom.ru рассказала Марина Хотянович, заведующая отделом маркетинга и сервисного обслуживания санатория.

По ее словам, первые обманутые туристы начали приезжать 10 дней назад. «Мы разместили их бесплатно, но с сегодняшнего дня стали отказывать в заселении», — объяснила Хотянович.

Она отметила, что все началось со звонков туристов, интересующихся скидками на проживание. Позже она узнала, что агент скидывал им 10% от стоимости тура — размер своей комиссии. Иными словами, работал себе в убыток. Марина Хотянович также добавила, что сотрудники здравницы уже написали заявление в полицию.

Юрист Сергей Топурия рекомендует всем пострадавшим от действий компании «Путевки в санаторий» сделать то же самое.

«В данной ситуации можно говорить о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Шанс вернуть деньги небольшой, но есть» — уточнил он.

По его словам, предупредить подобный случай или же застраховаться от него невозможно. Единственный вариант — не доверять агентам, предлагающим большие скидки, и выбирать проверенные компании с долгой историей на рынке.