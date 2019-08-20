В Болгарии снижают цены для российских туристов

Болгарские отельеры пытаются "спасти лето" 2019 года, переходя на "сентябрьские цены", то есть снижая их почти вполовину от первоначальных, чтобы увеличить турпоток из России и закончить сезон без серьезного ущерба для отрасли, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)

"По сообщениям болгарских СМИ, из-за снижения иностранного турпотока болгарские курорты уже в августе стали работать по "сентябрьским ценам". Как заявила журналистам исполнительный директор Национального совета по туризму Болгарии Полина Карастоянова, отельеры предлагают цены, с которыми "хотят закончить сезон без серьезного ущерба", — отметили в АТОР.

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова также отмечала, что текущий сезон "идет тяжело": по итогам первого полугодия отмечено сокращение зарубежных прибытий на 0,3%.

При этом в местной прессе звучат оценки и более значительного падения турпотока — от 10% до 15% по основным рынкам (Германия, Великобритания). По данным Пограничной службы ФСБ России, в годовом выражении турпоток из РФ в Болгарию за первое полугодие упал почти на 11,5%, до 152 тысяч человек.

"О том, что Болгария в этом сезоне не добирает туристов, и отели регулярно выставляют спецпредложения (СПО), сообщают и российские туроператоры. Так, по их данным, скидки на проживание доходят до 30-40%, и такой дисконт наблюдается практически по всем курортам. Наиболее щедры на СПО отельеры Солнечного Берега, Золотых Песков и Албены", — уточнили в ассоциации.

Однако, по мнению участников российского рынка, СПО лишь немного "подстегнули" спрос в августе и на осень, поскольку они, по всей видимости, появились по