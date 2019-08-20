Как не купить фальшивый авиабилет

Внезапно отыскав дешевый авиабилет, человек уже не руководствуется голосом разума, а покупает его, почти не глядя. Затем он приезжает в аэропорт и выясняет, что его билет не действителен. Потраченные в никуда деньги и огромный стресс — не лучшее начало отпуска. К счастью, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно разобраться в том, как они работают.

Аферисты создают сайты с дешевыми билетами на уже существующие рейсы. После покупки билета для правдоподобности они даже вышлют вам маршрутную квитанцию. Вот только на самом деле вашего билета не будет ни в одной системе бронирования.

Как распознать мошенника? Для начала проверьте дату регистрации сайта, сделать это можно с помощью популярных сервисов. Как правило, фейковые сайты быстро разоблачают, и дольше двух месяцев они не живут. Поэтому, если вы увидели, что сайт появился совсем недавно, не вздумайте покупать на нем билеты.

Помимо этого обратите внимание на способ оплаты. Компании, которым можно доверять, не оформляют счета на физические лица или на сервисах вроде Web Money.

И наконец помните о том, что покупать билеты в сомнительных группах в социальных сетях или с рук — плохая идея. В конце концов, скупой платит дважды.