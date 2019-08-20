Как не испортить отпуск с детьми в Таиланде

Дети — не повод сидеть дома, даже если зимой хочется погреться на пляже, считает наш автор Елена Кошечкова. Но, собираясь на отдых в экзотическую страну, например в Таиланд, стоит заранее учесть несколько важных факторов, чтобы защитить ребенка от возможных неприятностей.

Фактор № 1. Безопасность

Для Таиланда существует несколько очевидных правил, которые работают не только в отношении детей, но и являются общими для всех:

● пить воду только из бутылок или кипяченую (кишечные инфекции)

● старательно защищаться от солнца, забыв про опасную моду на шоколадный загар (солнечные ожоги и тепловой удар)

● пользоваться репеллентами во избежание москитных укусов (лихорадка денге и аллергия)

● не лезть в густую траву вне территории отеля (змеи и насекомые)

Но есть и несколько подводных камней, которые неопытный путешественник может упустить из виду. Ниже несколько советов.

● Выбирая жилье, убедитесь, что рядом с вашим домом / номером нет свободного и быстрого доступа к воде. Порой семьи с детьми снимают виллу с бассейном, а потом взрослые вынуждены постоянно переживать, что чадо ненароком упадет в воду.

● Стоит помнить, что почти повсеместно в Таиланде имеет место кафельный пол — штука опасная для тех, кто недавно освоил хождение и часто падает. Но при желании можно найти жилье с деревянным полом или покрытым ковролином. Также идеально научить ребенка вытирать ноги после душа, чтобы снизить риск поскользнуться.

● Проверьте заранее, какое спальное место полагается ребенку. Иногда детская кроватка в понимании тайцев — это просто мягкий манеж. Для чуть подросшего в номере может стоять отдельная обычная кровать без всяких бортиков (смотрим, есть ли у нас кресло, чтобы ограничить полет посреди ночи).

● Будьте предельно осторожны на дороге: прокатные конторы не всегда могут предоставить детское кресло к авто, которое вы берете в аренду. А мотоцикл и вовсе не лучшая идея для перемещений с ребенком (хотя бы надевайте на него детский шлем).

● Дети в Таиланде точно так же, как и в России, являются разносчиками вирусов и бактерий, поэтому ваш ребенок может легко подхватить один из них. Едва ли этого можно избежать, просто стоит быть морально готовым, особенно в период акклиматизации, когда иммунная система работает с особым усердием (первые 2–4 дня).

Итого: жизнь в Таиланде может быть вполне комфортной и безопасной, если соблюсти несколько несложных правил. И не быть слишком уж тревожным родителем))

Фактор № 2. Питание

Все дети разные: одни легко подстраиваются под смену рациона, для других это проблема. Но даже и в последнем случае не стоит везти с собой запас еды на две недели. Собирая чемодан в Таиланд, стоит учесть, что абсолютно в любой точке общепита можно заказать чистый рис без каких-либо добавок — белый, рассыпчатый и вкусный. Сами тайцы называют его «као суай», т. е. «красивый рис» (20–50 бат). Практически везде в меню на завтрак можно найти овсяную кашу — с фруктами и медом или (по вашей просьбе) в чистом виде (от 100 бат). Также много где готовят рис с вареной курочкой, который подается с куриным бульоном (от 50 бат). Практически везде в меню есть макароны (от 100 бат).

Во всех магазинах продается обычное молоко и молоко соевое — и то и другое в вариациях (клубничное, шоколадное, с добавлением кунжута и т. п.). Есть (совсем немного, но всё же!) кисломолочные напитки. В крупных маркетах водятся сыры и сметана, а также все продукты для самостоятельной готовки (если вы снимаете дом с кухней и вам не лень возиться у плиты). Трудно будет найти только какие-то особенные русские специалитеты (гречка, пшенка, манка), но и они появляются в магазинах всё чаще. Цены на многие продукты ниже российских или равны (курица, местные фрукты, молоко), на другие — выше (сыры, яблоки, шоколад).

А вот с детским питанием всё грустно — его мало, и оно дороже (50–100 бат), поскольку в жизни тайцев преобладает спокойный педприкорм. Незачем загонять в банки фруктовое пюре, ведь вот они — свежие манго, бананы, папайя — идеальные продукты для начинающего гурмана.

Итого: везти с собой какие-то особенные продукты стоит только для очень привередливого ребенка.

Фактор № 3. Досуг

Нет ничего хуже, чем скучающий ребенок, — он способен испортить отпуск кому угодно. Поэтому готовимся заранее. Здесь опять же всё зависит от темперамента и степени искушённости юного путешественника. Есть такие дети, которым кроме моря и песочка ничего не надо (вот повезло!), но другие быстро пресытятся пляжным досугом и захотят новых развлечений. Детские площадки в привычном нам понимании в Тае встречаются довольно редко (даже при отелях и хороших кондо в аренду), в лучшем случае это будет скромная игровая комната. Игрушки продаются в супермаркетах в изобилии, книги и журналы на русском найти можно, но цена кусается (в 2 раза выше аналогов дома).

Ниже — несколько советов, как привнести элемент неожиданности в детский досуг.

● Тайские ярмарки — идеальный выход. Здесь всегда есть батуты (50–100 бат) и множество мелких аттракционов (10–50 бат). Проводятся регулярно, надо только найти, где именно.

● Неутомительные экскурсии к животным — слоны, обезьяны, мини-фермы, тактильные зоопарки (от 300 бат).

● Игровые комнаты (40 бат/40 минут) и игровые аттракционы (10–20 бат/игра) в торговых центрах вроде Tesco и Big C.

● Детские сады с возможностью посуточной оплаты (от 300 бат/день).

Итого: развлечь заскучавших детей можно, хотя выбор и ограничен.