Туристам грозит тюрьма за вывоз песка с пляжа

С пляжа итальянского острова Сардиния французские туристы украли песок, и теперь им грозит тюрьма.

Пару путешественников поймали с 40 кг песка, который они засыпали в 14 пластиковых бутылок и спрятали в багажник автомобиля. Полиция предполагает, что после кражи французы планировали сесть на паром из Порто-Торреса во французский Тулон.

Нарушители объясняют, что не думали, что их действия могут посчитаться преступными. Однако, изобретательным туристам грозит до шести лет лишения свободы за кражу предметов общественного пользования.

Отметим, что белоснежные пляжи Сардинии являются достопримечательностью региона и тщательно защищаются властями. Некоторые туристы воруют песок для продажи в интернете, из-за чего, по мнению экспертов, пляжи острова находятся под угрозой исчезновения.