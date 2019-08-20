Какие блюда никогда не надо заказывать в китайских ресторанах

Китайская еда — штука специфическая, как, собственно, и все китайское. А сами китайцы в любой стране мира предпочитают есть только в «своих» ресторанах. Благо найти подобные заведения можно даже в самом богом забытом месте. Однако…

…каким бы не было заманчивым меню, и в каком бы городе Европы, Азии или Америки вы его не листали, есть особый список блюд, от заказа которых лучше воздержаться. Если вам, конечно, не наплевать на свое здоровье.

Сычуаньские креветки

В чем опасность? Слишком много калорий, возможно содержание гормонов роста и антибиотиков.

Нам кажется, что морепродукты являются диетической альтернативой мясу. Это так, но только если китайские повара предварительно не замочили креветки, прежде чем готовить, в соусе на основе кунжутного масла. В классической рецептуре блюдо на выходе дает около 700 Ккал на 100 г блюда плюс 152 мг холестерина. Кроме того, есть еще одна причина отказаться от креветок. Большая их часть в любой стране мира производится на фермах, а там для ускорения процесса без гормонов роста и антибиотиков уж точно не обходится.

Мапо тофу

В чем опасность? Риск аллергии из-за генетически-модифицированной сои, слишком много жира.

Это блюдо родом тоже из провинции Сычуань. Оно пользуется популярностью из-за острого, маслянистого соуса, в котором подается рубленая свинина или говядина. В одной порции содержится около 461 Ккал, а также 36 грамм жира и 166 мг натрия. Многие люди едят тофу, но наука настроена к блюду весьма неоднозначно. Соя, из которой его готовят, с одной стороны может снизить уровень холестерина, предотвратить рак молочной железы. Однако генетически модифицированная соя может вызывать сильную аллергию. Поэтому если вы не уверены, какую сою используют в данном ресторане, лучше воздержаться от заказа блюда.

Крабовые вонтоны

В чем опасность? Несочетаемые ингредиенты, слишком много калорий.

Традиционные крабовые вонтоны лепят из теста, наполняют крабовым мясом и сливочным сыром, а затем обжаривают во фритюре. Согласно подсчетам, в порции из шести вонтонов содержится около 500 Ккал, 764 мг натрия. Кроме того, здесь зашкаливает содержание жиров и углеводов. Сами китайцы такое блюдо не едят, так как у большинства непереносимость лактозы. И у туристов несварение после вонтонов тоже не редкость. Более того, именно это блюдо посетители чаще всего называют в качестве причины своего плохого самочувствия после визита в китайский ресторан. То ли дело в неправильном сочетании ингредиентов, то ли в количестве жира…

«Апельсиновое» мясо

В чем опасность? Слишком много сахара.

«Апельсиновая» говядина или курица — это кусочки мяса, обжаренные во фритюре и заправленные в сладком соусе чили. Порция такого блюда может содержать около 1 500 Ккал, а также 60 граммов сахара — примерно 20 столовых ложек. На гарнир чаще всего подается белый рис, а это еще плюс пара десятков грамм углеводов. Конечно, любители сладкого мяса находятся в каждой стране. Тем не менее, « минздрав предупреждает»: употребление слишком большого количества сахара приводит к диабету, а также дестабилизирует гормональный фон.

Чоу фан

В чем опасность? Ростки бобов могут стать причиной отравления.

Блюдо готовят из рисовой лапши, и многим это кажется более здоровой альтернативой лапше пшеничной, которая помимо пустых калорий содержит еще и глютен. Но в чоу фан лапша — широкая и толстая, а она ничуть не менее калорийна, чем любая другая. Никакие свежие овощи или нежирный белок не смогут компенсировать тот вред, который блюдо наносит организму. Плюс в состав входят бобовые ростки. За последние несколько лет зарегистрировано более 30 вспышек инфекций, в основном, сальмонеллы и кишечной палочки, вызванных именно ростками бобов.

Жареный рис

В чем опасность? Риск пищевого отравления, слишком много углеводов.

Одно из самых популярных и заказываемых блюд в китайских ресторанах. Однако, мало кто думает о том, что обычная порция на 56% состоит из углеводов, еще 33% — это насыщенные жиры, и только 11% — белки. Жиров и белков будет немного больше, если есть рис с мясом. Тут стоит понимать, что одна чашка жареного риса дает человеку от 228 до 363 Ккал и содержит от 12 до 15 граммов жира. Не считая, конечно, прочих добавок. Но и это еще не все. Самая большая опасность кроется в том, что жареный рис нередко приводит к пищевому отравлению благодаря высокому содержанию почвенных бактерий Bacillus cereus. Они не погибают в процессе приготовления. Выжившие споры запросто могли заниматься размножением, когда рис оставляли на ночь при комнатной температуре перед тем, как обжарить. Согласитесь, есть такое действительно опасно.