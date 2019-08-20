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Похожий на свастику аттракцион заработал в парке 

Рамблер 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о казусе, который произошёл в парке развлечений в городе Леффинг (Германия). В начале августа там ввели в действие аттракцион «Полёт орла», на котором на поперечной перекладине установлены по четыре сиденья. Когда сиденья приходят в движение, то аттракцион начинает походить на свастику. Добавляет сходства голова орла, которой украшена конструкция. Владелец аттракциона уже принёс свои извинения и заявил о приостановке действия. Конструкция будет переработана.
Новости путешествий , Видео
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