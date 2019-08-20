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В каких странах чаще всего пропадают туристы 

Рамблер 4 часа назад
Из-за неблагоприятной обстановки в этих странах все чаще появляются сообщения о пропаже туристов. Так, визит в эти государства становится "русской рулеткой".

Гондурас

Здесь самый высокий показатель преступности в мире. Даже в туристических зонах путешественники чаще всего подвергаются нападениям с целью ограбления. Крупные города захватили преступные группировки, которые могут похитить людей прямо из квартир, а у полиции нет достаточного количества ресурсов, чтобы с этим бороться. Кроме того, опасным местом считаются и дороги Гондураса. На них часто отсутствуют дорожные знаки, поэтому водители не соблюдают правила дорожного движения, превышают скорость и не пропускают пешеходов.

Мексика

Эта страна привлекает туристов своими древними достопримечательностями. Однако уровень преступности в этой стране все еще достаточно высок. В туристических зонах все еще безопасно, так как они ограждены от продажи запрещенных веществ, но покидать эти места не рекомендовано. Путешественники, которые рискуют выехать за курортную зону, могут попасть в руки преступных группировок, которые будут требовать выкуп и вымогать деньги. Местная полиция пытается с этим бороться, но коррупция в силовых структурах по-прежнему высока.

Филиппины

Красоту этой страны также рекомендуется наблюдать только в туристических зонах. Некоторые архипелаги считаются небезопасными из-за деятельности террористов и повстанцев. Преступники могут обворовывать, заниматься мошенничеством, а некоторые путешественники становились жертвами похищений. Именно поэтому туроператоры и гиды часто предостерегают людей от отпуска в этой стране.
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Новости путешествий , Видео
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