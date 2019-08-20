Руку российской туристки засосало в трубу бассейна в Турции

Россиянка госпитализирована после купания в бассейне турецкого отеля. Так, 12 летняя девочка из Санкт-Петербурга отдыхала с родителями в Турции, однако, когда она плавала в бассейне ее руку засосало в трубу насоса.

Очевидцы вместе с отцом девочки пытались вытащить ее, но попытки оказались безуспешными, и девочка начала захлебываться водой.

«Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказала мать пострадавшей.

По информации СМИ, в данный момент девочка находится в коме.