Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Руку российской туристки засосало в трубу бассейна в Турции 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Россиянка госпитализирована после купания в бассейне турецкого отеля. Так, 12 летняя девочка из Санкт-Петербурга отдыхала с родителями в Турции, однако, когда она плавала в бассейне ее руку засосало в трубу насоса.
Очевидцы вместе с отцом девочки пытались вытащить ее, но попытки оказались безуспешными, и девочка начала захлебываться водой.
«Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке», — рассказала мать пострадавшей.
По информации СМИ, в данный момент девочка находится в коме.
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристам грозит тюрьма за вывоз песка с пляжа
В каких странах чаще всего пропадают туристы1
Названы самые популярные туристические приметы
Что нового ждет гостей главного фестиваля пиццы в этом году
Туристов оставили без «Ласточкиного гнезда»1
Видео
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
00:16
Похожий на свастику аттракцион заработал в парке
Новости путешествий
00:47
«Небесный коридор» в Китае попал на видео
Новости путешествий
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
02:27
В России начнут по-новому досматривать багаж
Новости путешествий
00:44
Что думают отельеры Турции от отмене all inclusive
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
06:50
Как живут люди на берегу радиоактивной реки
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение