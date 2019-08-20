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Названы самые популярные приметы у российских туристов 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Стало известно, в какие приметы больше всего верят путешественники из России. Об этом свидетельствовали данные опроса онлайн-сервиса Ozon.travel. В исследовании приняло участие более полутора тысяч туристов.
Оказалось, что около 52% респондентов стараются "присесть на дорожку", а 20% ничего не зашивают перед отъездом, чтобы не навлечь на себя беду.
Только 6% верят в то, что не к добру летать в понедельник и пятницу и считают, что лучше это делать в середине недели или в выходные.
Еще 6% верят, что для удачного отпуска перед поездкой следует подержаться за угол стола.
Около 7% респондентов не оглядываются назад при выходе из дома, а еще 9% опрошенных опасаются встретить по дороге женщину с пустыми ведрами или пакетами.
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