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Подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции 

Газета.Ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: pixabay
Девочку в возрасте 12-лет из Санкт-Петербурга, приехавшую на отдых в турецкий отель, госпитализировали в больницу после того, как ее засосало в трубу бассейна. Об этом передает "Фонтанка".
Как стало известно, происшествие случилось 18 августа в бассейне гостиницы во время купания подростка.
Сообщается, что ее руку засосало в трубу насоса.
Как отмечается, вытащить ребенка пытался отец и другие очевидцы, однако эти попытки оказались безуспешными.
"Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке", — сообщила мать девочки.
По полученной информации, во время происшествия ребенок захлебнулся. На данный момент она пребывает в состоянии комы и пока не приходит в сознание.
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Новости путешествий , Фонтанка.Ру
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