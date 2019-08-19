Туристов оставили без «Ласточкиного гнезда»

19 августа администрация дворца-замка «Ласточкино гнездо» сообщила о его реконструкции. Работы продлятся до конца сентября следующего года. Ограничения касаются только посещения самого замка, доступ же на прилегающую территорию останется открытым.

По словам главы регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Бориса Зелинского, столь долгая реконструкция одной из самых фотогеничных достопримечательностей полуострова не отразится на турпотоке.

«Столь продолжительный ремонт не станет помехой для посещения Крыма. Тем более, что у туристов останется возможность запечатлеть себя на фоне здания. К тому же, на полуострове достаточно и других красивых мест, так что скучать точно не придется»,

— добавил Зелинский.

Эксперт также отметил, что замок действительно нуждается в ремонте — последний раз он проводился еще во времена СССР.