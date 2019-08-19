Пассажирам самолета, севшего на кукурузном поле, заплатят по 100 тысяч рублей

Уральские авиалинии » начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего на кукурузном поле самолета Airbus А321. Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в редакцию, всем пассажирам гарантирована выплата в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги перевозчик обещает перечислить в течение 14 дней с момента получения заявления.

Кроме того, известно, что к медикам обратились 74 человека из 230, находившихся на борту. Все они имеют право претендовать на возмещение еще и от компании «АльфаСтрахование» , где был застрахован указанный самолет. Выплаты будут рассчитаны исходя из характера полученных травм по специальной таблице, сообщал ранее РБК президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс . Но так как серьезных травм нет, скорее всего, вряд ли суммы будут значительными.

Судя по примерам из недавнего прошлого, следует ожидать и судебных исков от пассажиров к авиакомпании. Маловероятно, что всех их удовлетворит предложенная компенсация.

По словам основателя ЮА «Персона Грата» Георгия Мохова, если пассажир считает, что его физические, моральные и нравственные страдания оцениваются более чем в 100 тысяч рублей, он вправе обратиться в суд. Но потребуются доказательства. В зачет могут пойти подтверждения опозданий на стыковочные рейсы, невозможность воспользоваться оплаченными услугами (например, туристическими), пропущенные рабочие дни и т. д. «Размер компенсации почти наверняка увеличивается, если в числе пострадавших фигурируют дети», — пояснил юрист. А вот обращение с иском в адрес аэропорта Жуковский Георгий Мохов считает бесперспективным — договора с ним у пассажиров нет.

Напомним, в прошлом году, когда самолет Utair выкатился за пределы ВПП аэропорта Сочи и остановился на берегу реки Мзымты, жертв среди находившихся на борту тоже не было. Перевозчик выплатил им по 123 тысячи рублей. Однако четверо пассажиров обратились в суд, и уже в июле этого года одному из них удалось увеличить компенсацию в 6 раз — до 800 тысяч.