«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего на кукурузном поле самолета Airbus А321. Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, поступившем в редакцию, всем пассажирам гарантирована выплата в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги перевозчик обещает перечислить в течение 14 дней с момента получения заявления.
Кроме того, известно, что к медикам обратились 74 человека из 230, находившихся на борту. Все они имеют право претендовать на возмещение еще и от компании «АльфаСтрахование», где был застрахован указанный самолет. Выплаты будут рассчитаны исходя из характера полученных травм по специальной таблице, сообщал ранее РБК президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Но так как серьезных травм нет, скорее всего, вряд ли суммы будут значительными.
Судя по примерам из недавнего прошлого, следует ожидать и судебных исков от пассажиров к авиакомпании. Маловероятно, что всех их удовлетворит предложенная компенсация.
По словам основателя ЮА «Персона Грата» Георгия Мохова, если пассажир считает, что его физические, моральные и нравственные страдания оцениваются более чем в 100 тысяч рублей, он вправе обратиться в суд. Но потребуются доказательства. В зачет могут пойти подтверждения опозданий на стыковочные рейсы, невозможность воспользоваться оплаченными услугами (например, туристическими), пропущенные рабочие дни и т. д. «Размер компенсации почти наверняка увеличивается, если в числе пострадавших фигурируют дети», — пояснил юрист. А вот обращение с иском в адрес аэропорта Жуковский Георгий Мохов считает бесперспективным — договора с ним у пассажиров нет.
Напомним, в прошлом году, когда самолет Utair выкатился за пределы ВПП аэропорта Сочи и остановился на берегу реки Мзымты, жертв среди находившихся на борту тоже не было. Перевозчик выплатил им по 123 тысячи рублей. Однако четверо пассажиров обратились в суд, и уже в июле этого года одному из них удалось увеличить компенсацию в 6 раз — до 800 тысяч.