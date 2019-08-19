Обладателей шенгена освободят от штампов в паспортах

В профильном управлении Еврокомиссии 19 августа сообщили, что для россиян, имеющих шенген, автоматическая граница должна заработать в 2022 году. Она подразумевает самостоятельное прохождение пассажиром процедуры электронной регистрации пересечения границы с помощью специального оборудования, а также отсутствие в паспортах проставляемых вручную штампов о въезде и выезде.

Нововведение призвано сократить время прохождения пограничного контроля и повысить его качество, но у туроператоров появились вопросы. Своими сомнениями они поделились в беседе с порталом TourDom.ru. По их словам, остается непонятным, как в таком случае отслеживать срок пребывания туриста в шенгенской зоне, чтобы впоследствии он не стал нарушителем визового режима.

«Консульство, скорее всего, наладит какую-то связь с пограничниками, но пока непонятно, как быть туркомпаниям и визовым центрам. Идея хорошая, но пока не ясен механизм работы», — подытожил начальник визового отдела ClickVoyage Евгений Лукашенко.