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Обладателей шенгена освободят от штампов в паспортах 

TourDom 4 часа назад
Фото: TourDom
В профильном управлении Еврокомиссии 19 августа сообщили, что для россиян, имеющих шенген, автоматическая граница должна заработать в 2022 году. Она подразумевает самостоятельное прохождение пассажиром процедуры электронной регистрации пересечения границы с помощью специального оборудования, а также отсутствие в паспортах проставляемых вручную штампов о въезде и выезде.
Нововведение призвано сократить время прохождения пограничного контроля и повысить его качество, но у туроператоров появились вопросы. Своими сомнениями они поделились в беседе с порталом TourDom.ru. По их словам, остается непонятным, как в таком случае отслеживать срок пребывания туриста в шенгенской зоне, чтобы впоследствии он не стал нарушителем визового режима.
«Консульство, скорее всего, наладит какую-то связь с пограничниками, но пока непонятно, как быть туркомпаниям и визовым центрам. Идея хорошая, но пока не ясен механизм работы», — подытожил начальник визового отдела ClickVoyage Евгений Лукашенко.
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Новости путешествий , Еврокомиссия
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