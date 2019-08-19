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Что нового ждет гостей главного фестиваля пиццы в этом году 

TURIZM.RU 2 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Ежегодно тысячи самых преданных ценителей пиццы съезжаются в Неаполь, чтобы принять участие в традиционном фестивале «Пиццафест». Мероприятие развернется в этом году на городской набережной Lungomare Caracciolo, откуда открывается потрясающий вид на Капри, вулкан Везувий и средневековую крепость Кастель-дель-Ово. Посетителей ждет насыщенная программа и самая большая пиццерия в Италии, которая будет работать ежедневно с 18:00 и до полуночи. Гостям предложат бесконечные дегустации блюд от самых одаренных мастеров пиццы в мире. В перерывах между приемами пиццы, всех желающих ждет множество развлечений, включая концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению пиццы, конференции и семинары — и все они абсолютно бесплатны. Кроме того, посетителям предложат принять участие в голосовании за самую лучшую пиццерию.
За вход на мероприятие денег тоже не берут. Однако посетители могут приобрести билет, который включает в себя 1 пиццу, кружку пива или кока-колы, 1 десерт и 1 чашку кофе. Его стоимость — 12 евро. Приобрести билеты можно онлайн либо на входе во время проведения фестиваля. Организаторы мероприятия подчеркивают, что «Пиццафест» — это рай для любителей пиццы, который нельзя пропустить.
На данный момент стоимость авиабилетов на прямой рейс из Москвы в Неаполь в середине сентября составляет 32 847 рублей в обе стороны. Перелет с пересадкой в Стамбуле обойдется значительно дешевле — 17 453 рубля. TURIZM.RU
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