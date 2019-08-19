Как нас обманывают мошенники за границей

Отправляясь в отпуск, мы становимся расслабленными, миролюбивыми и… доверчивыми. Последним свойством туристов мастерски пользуются мошенники за границей, которые за считанные минуты способны обчистить человека до копейки. И только знание излюбленных приемов аферистов поможет не попасться на их удочку.

Счет в ресторане

Даже самому неискушенному туристу давно известно, что не стоит посещать кафе и рестораны у популярных городских достопримечательностей. Как правило, еда там оставляет желать лучшего, а цены крайне завышены. Но если все-таки голод оказался сильнее бережливости, внимательно изучите счет прежде, чем заплатить. Хитрые официанты нередко включают в него не только еду и напитки, но и столовые приборы, вид на море и даже скатерть. Если плата за эти удобства не оговаривалась заранее, вы вполне можете потребовать исключить данные пункты из счета.

Цветок для одинокой леди

Подобный трюк почему-то особенно любят мошенники в Риме. Работают они так: как правило, привлекательный мужчина подходит к одинокой девушке и дарит ей розу. Смущенная неожиданным знаком внимания, девушка не замечает, как юноша, обнимая ее за плечи, вытаскивает из ее сумочки кошелек.

Сбор подписей

Европейцы и правда известны своей активной борьбой за справедливость, поэтому за границей вы нередко можете увидеть людей с буклетами и призывами помочь. Вот только, как минимум, половина из них окажется мошенниками. Обычно аферисты, наметанным взглядом выхватывая из толпы туриста, подходят к нему и просят поставить подпись. Турист, желая скорей продолжить прогулку, соглашается, а затем ему говорят, что он должен купить ручку, которую ему только что дали. Якобы эта ручка — необходимый взнос в их организацию. И, разумеется, стоить она будет далеко не один евро.