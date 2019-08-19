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В аэропорту «Жуковский» предложили создать соколиную службу 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО
Соколиная служба позволит защитить подмосковный аэропорт «Жуковский» от птиц, сообщил журналистам в понедельник адвокат Игорь Трунов.
«Работает безотказно во многих странах. Например, в аэропорту Барселоны 10 сокольников, 45 хищных птиц. Необязательно сокол, но соколиные. Их в определенное время выпускают, они создают эффект, что туда ни одна птица не залетает», — заявил Трунов.
Он подчеркнул, что обученный сокол стоит очень дорого. По мнению Трунова, в аэропорту «Жуковский» может хватить пяти хищных птиц.
В Раменском городском округе 15 августа совершил жесткую посадку самолет «Уральских авиалиний», на борту которого было 226 пассажиров. Сразу после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» в оба двигателя попали птицы, в результате чего возникло задымление. Экипаж принял решение об аварийной посадке. В результате ЧП погибших нет.
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