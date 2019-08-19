В аэропорту «Жуковский» предложили создать соколиную службу

Соколиная служба позволит защитить подмосковный аэропорт «Жуковский» от птиц, сообщил журналистам в понедельник адвокат Игорь Трунов

«Работает безотказно во многих странах. Например, в аэропорту Барселоны 10 сокольников, 45 хищных птиц. Необязательно сокол, но соколиные. Их в определенное время выпускают, они создают эффект, что туда ни одна птица не залетает», — заявил Трунов.

Он подчеркнул, что обученный сокол стоит очень дорого. По мнению Трунова, в аэропорту «Жуковский» может хватить пяти хищных птиц.