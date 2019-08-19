Где можно застать жаркое лето в сентябре

Август перевалил за середину, намекая на совсем скорое похолодание, беспрерывные дожди и листопад. Однако в мире полно мест, где в первый осенний месяц обычно стоит летняя жаркая погода. Вот только некоторые из них…

Итак, куда же поехать в сентябре, чтобы наверстать сбежавшее от россиян в этом году лето?!

Бодрум, Турция

Средняя температура в сентябре: 31 °С

Бодрум — живописный курорт на юго-западе Турции с типичным средиземноморским климатом. Несмотря на то, что температура снижается относительно летних показателей, в сентябре здесь в среднем 30,7°C, а солнце светит более 10 часов в сутки. И почти нет дождей. Температура моря очень комфортная. А если не захочется плавать, всегда можно отправиться на экскурсию, заняться водными видами спорта. Да мало ли чем еще, ведь мы в Турции…?!

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Дубай, ОАЭ

Средняя температура в сентябре: 38 °С

В Дубае столбик термометра зашкаливает практически круглый год. Сентябрь — один из самых жарких месяцев. Средняя температура в первый осенний месяц действительно очень высокая и колеблется на отметке +38°C. Даже после заката воздух раскален, он не успевает за ночь остыть. Море прогревается до +33°C. А так как в эмирате почти не бывает дождей, за плохую погоду можно вообще не бояться. Единственный минус отдыха в Дубае — слишком агрессивное солнце. Без солнцезащитного крема с наибольшей защитой, а также без регулярного питьевого режима не обойтись.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 45 956 рублей

Алгарве, Португалия

Средняя температура в сентябре: 27 °С

Регион Алгарве на берегу Средиземного моря в Португалии — очевидный и правильный выбор для поклонников полежать на пляже. Хотя ветры с Атлантики никуда не деваются. Они становятся чуть крепче, и слегка прохладнее. Время на курорте можно совместить с посещением Лиссабона и Порту. А так, чтобы не очень далеко, можно съездить в Лагос и историческую Тавиру.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 77 501 рубля

Острова Греции

Средняя температура в сентябре: 26 °С

Греция интересна в любое время года, но сентябре здесь имеются дополнительные бонусы. Туристов становится меньше, особенно семейных с детьми школьного возраста. В целом на пляжах более спокойно. Отели начинают снижать цены на проживание. Море теплое, фрукты спелые, овощи дешевые.

На крупнейшем острове Крит легко совместить пляж и экскурсии, можно взять в прокат машину и объехать его вдоль и поперек. На Санторини тоже становится чуть менее людно, хотя для низкого сезона еще рановато. На Корфу даже в сентябре будет чем заняться, даже если море надоест. Здесь много музеев, 39 церквей и две старинные крепости.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы на Крит начинается от 42 596 рублей

Средняя температура в сентябре: 27 °С

В сентябре на Кипре все также солнечно, а дневная температура доходит до отметки в +31°С. Любителям пляжного отдыха лучше выбрать отели на курортах с длинной береговой линией, например, поехать в Протарос или в Айя-Напу. Если надоест лежать на пляже, отправляйтесь в горы, — пеший треккинг по Троодосу вас обязательно взбодрит и наведет на мысль, что спортом нужно заниматься регулярно. На Кипре полно археологических раскопок, так что любителям истории здесь тоже будет чем заняться.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 44 763 рублей

Сицилия, Италия

Средняя температура в сентябре: 24 °С

Теплый ветер из Африки достигает берегов этого южного итальянского острова и продлевает лето как минимум еще на месяц. В сентябре на пляжах Сицилии совсем немного народа. А в городах туристов почти совсем не остается, ведь все итальянцы отдыхают в августе. Поэтому вам ничто не помешает исследовать Сиракузы, Палермо, Таормину и Рагузу. Вулкан Этна в августе несколько раз «плевался» дымом. Но национальный парк открыт и доступен для туристов. Только близко к подножию никого не пускают.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 50 042 рублей

Хорватия

Средняя температура в сентябре: 23 °C

Сентябрь — хорошее время для посещения Хорватии. Здесь уже не так жарко, солнце не такое агрессивное, а море, даже Адриатика, хорошо прогревается. Ну и цены, летом весьма и весьма высокие, начинают снижаться. В сентябре в Порече проходит исторический фестиваль «Джостра». На нем воссоздают настоящий рыцарский турнир, какие проходили в этих краях в Средние века.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 38 858 рублей

Барселона, Испания

Средняя температура в сентябре: 26 °C

Идея поехать в Барселону летом кажется абсурдной — слишком много людей, особенно туристов, и слишком жарко. Но когда на дворе почти сентябрь, город можно снова вернуть на туристическую карту. Здесь еще довольно тепло. Можно забронировать отель недалеко от городского пляжа и каждый день начинать утро с солнечных ванн и плавания в теплом море. А уже днем, после обеда, выходить на прогулки, посещать знаковые места города. В сентябре в столице Каталонии проходит традиционный праздник La Mercè с дегустацией вин и отличной музыкальной программой.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 63 742 рублей

Будапешт, Венгрия

Средняя температура в сентябре: 23 °C

И еще одна идея для осенней поездки, которая поначалу может показаться довольно спорной. Да, в Будапеште нет моря. Зато в сентябре здесь еще тепло, а многочисленные купальни вполне могут компенсировать этот недостаток. К тому в сентябре в Венгрии почти не бывает дождей. А сладкий штрудель и крепкий кофе в сентябре точно хуже не становятся, равно как и роскошная городская панорама Дуная.

Стоимость недельных туров в сентябре с вылетом из Москвы начинается от 31 225 рублей