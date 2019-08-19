Названо самое популярное в России заграничное направление

Армения стала самым популярным у россиян направлением для поездок за границу. Республика второе лето подряд возглавляет Топ-3 наиболее популярных у жителей России зарубежных направлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В среднем 8,5% приобретенных авиабилетов приходятся на Армению. На втором и третьем местах Италия и Турция, занимавшие в 2018 году пятое и десятое места соответственно. Раньше в тройку лидеров входила Грузия, но авиасообщение с этой страной было приостановлено с 8 июля 2019 года. Все же государство удержалось на пятом месте рейтинга в этом сезоне из-за большого туристического потока в июне.

В Топ-10 популярных у наших соотечественников стран для поездок в этом сезоне вошли: Испания, Узбекистан, Германия, Таджикистан, Франция, Киргизия, а выбыли из списка Молдавия и Украина.