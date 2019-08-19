«Скорее всего за нами следят»

Загадочное государство, закрытое от путешественников, — именно такой кажется многим Северная Корея. В последние несколько лет КНДР активно старается привлечь туристов, чтобы убедить их: большинство историй о стране и жизни ее граждан — всего лишь миф. Тем временем Южная Корея, несмотря на свою открытость, — довольно экзотическое направление для российских туристов. Оба государства предлагают горнолыжные курорты и пляжный отдых. Корреспондент «Ленты.ру» побывала в двух этих соперничающих странах и выяснила, куда все-таки лучше отправляться в отпуск.

Большой брат следит за тобой

«Ты правда едешь в Северную Корею? Вот везет тебе!»

— с некоторой завистью в голосе сказал один из знакомых, узнав, что я собираюсь в Пхеньян. Услышать это от него было тем более удивительно, что сам он к тому моменту объехал полмира.

«Это ведь как путешествие в прошлое, в 60-е, в которых жили наши с тобой родители»,

— пояснил он.

Когда наш самолет начал снижаться, я обратила внимание на одну необычную вещь. Мой телефон, настроенный на авиарежим, вдруг самостоятельно перешел на местное время. Обычно это происходит, только когда включишь его и выйдешь в интернет.

«Скорее всего за нами следят»,

— пошутил кто-то из пассажиров.

Ощущение, что ты постоянно находишься под пристальным вниманием, не покидало меня всю поездку. Уже в аэропорту к группе туристов подходят несколько гидов и водитель, которые общаются на прекрасном русском. Они не дают путешественнику пуститься в свободное плавание по городу.

Их задача — не только ознакомить иностранцев с достопримечательностями, но и не допустить их общения с местными жителями.

Скажу сразу: билеты в Пхеньян из Москвы стоят довольно дорого: перелет только в одну сторону обойдется в лучшем случае в 32 тысячи рублей (а так цены в среднем начинаются от 50 тысяч), причем лететь придется как минимум с одной пересадкой — в Пекине.

Обычный тур в страну — не менее десяти дней. В КНДР уверены — именно столько времени понадобится путешественникам, чтобы понять, как на самом деле живут северокорейцы. Ведь это государство чаще всего ассоциируется с голодом и отсталостью — неудивительно, что жители КНДР стремятся всех в этом переубедить.

В целом, стоимость путевки в страну на неделю (это без учета перелета) начинается с 500 евро на человека, туда входит полный пансион и проживание в четырехзвездочных отелях (в КНДР в основном четырехзвездочные гостиницы, «пятерок» очень мало, в Пхеньяне, например, всего три; в одной из них, 45-этажной «Корё», есть бар в лобби и небольшое казино), а также перемещение по стране на автобусе с русскоговорящим гидом и входные билеты в музеи.

Для посещения страны необходима виза, можно оформить ее через специальные компании, что в разы быстрее, либо же самостоятельно — через посольство.

Город просыпается

Вначале приезжаем в северокорейскую столицу. Пхеньян просыпается довольно рано — уже в восемь утра на улицах полно народу: кто-то спешит на учебу, кто-то в офис, а кто-то на посевные работы. Именно так в стране можно пройти службу в армии, выращивая овощи или рис на плантациях. Работают здесь по восемь с половиной часов с понедельника по субботу.

В магазинах чаще всего встречаешь товары местного и китайского производства — отпечаток санкций, наложенных Западом. При Ким Чен Ыне в Северной Корее разрешили частный бизнес. В городе появились такси, принадлежащие разным фирмам, на улицах стоят ларьки с мороженым, продуктами, какими-то безделушками. При входе в музеи туристов встречают прилавки с сувенирами.

Внешне Пхеньян похож на современный провинциальный китайский городок, однако по атмосфере напоминает советский город 50-х — 60-х годов. Первое, что бросается в глаза, — портреты вождей, чистота улиц (порой возникает ощущение, что по ним можно ходить в домашних тапочках), зданий и сооружений, а также наличие газетных стендов, агитационных плакатов и афиш различных спектаклей и опер, посвященных Великой Отечественной войне (речь о конфликте между Севером и Югом в 1950-е годы).

Danish Siddiqui / Reuters

На проспектах по шесть дорожных полос, однако машины встречаются крайне редко, привлекая внимание не только детей, но и взрослых. В основном авто китайского производства. По городу местные жители передвигаются на общественном транспорте, пешком, на мопедах или велосипедах. Для последних даже создали специальные выделенные дорожки.

Город буквально напичкан камерами наружного наблюдения. За то время, что у власти находится Ким Чен Ын, в Пхеньяне выросли целые кварталы многоэтажек — как жилых домов, так и торговых центров. Несмотря на это, невозможно избавиться от ощущения, что город немноголюден, а большинство квартир в этих зданиях пустуют.

В целом люди одеты хорошо. На улицах немало дам в брюках. Мужчины обычно носят современную европейскую одежду, однако некоторые предпочитают традиционные черные северокорейские пиджаки, под которые надевают белую или черную майку. Северокорейцы передвигаются по городу, разговаривая по мобильным телефонам, напоминающим те, что были у нас в ходу в 90-е.

В память о Кимах

Особая гордость пхеньянцев — две 20-метровые бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира , расположенные на площади перед Музеем революции. Сюда приезжают молодожены, школьники, военные, а также ежедневно приходят поклониться жители страны с цветами в руках.

Из обязательных экскурсий также Дворец Солнца, где покоятся два северокорейских вождя, Музей Победы в Великой Отечественной войне, Выставка дружбы на горе Мёхян, где хранятся десятки тысяч подарков вождям от представителей других государств. Гиды рассказывают, что больше всего сувениров из Советского Союза, России и Китая. Москва обычно дарит Пхеньяну самовары, изделия из гжели или хохлому. К слову, там до сих пор хранятся машины марок ЗИС и ЗИЛ , которые презентовал советский лидер Иосиф Сталин. Есть подарки и из Южной Кореи, США и многих других стран.

То, что видит турист во время посещения КНДР, и то, с чем ежедневно сталкиваются местные жители, разительно отличается. Путешественников, например, не пускают в кафе и в магазины без сопровождения гидов.

Так же обстоит дело и с метро. К слову, метрополитен в северокорейской столице на год старше сеульского. В Пхеньяне 17 станций, однако путешественники видят всего две из них: «Енгван» и «Пухын». Внутри очень просторно и красиво: бронзовые барельефы, мозаичные панно, изображающие северокорейских вождей или же повествующие о жизни страны. Вагоны тем временем из 60-х годов, открывать их нужно вручную.

Достопримечательности в КНДР сплошь и рядом связаны с лидерами Северной Кореи. Кымсусанский дворец — усыпальница деда и отца нынешнего главы государства Ким Чен Ына, Народный дворец учебы — крупнейшая библиотека страны.

Тревел-оттепель

Оказавшись в Северной Корее, хочется сфотографировать буквально все. Ходили слухи, что за снимки вообще можно загреметь в тюрьму, но это выдумки. Единственное, о чем просят, — не снимать местных военных, однако фото никто не проверяет.

Kin Cheung / AP

Люди, с которыми мне удалось пообщаться, перед тем как отправиться в Северную Корею, в один голос хвалили природу, достопримечательности и кухню КНДР. Здесь очень популярны блюда из капусты: вареная, жареная, консервированная и традиционная острая закуска кимчи. Иностранцам особенно нравится местное пиво «Тэдонган», не уступающее по вкусу немецкому и чешскому, а также чай.

Многие туристы (я в их группу не вхожу) стремятся попробовать национальное блюдо «посинтхан» — суп из собаки. Обычно его едят, когда температура на улице поднимается выше 30 градусов. Считается, что оно помогает легче перенести жару. Однако едят его в основном по большим праздникам. Северокорейцы питаются растительной пищей — благодаря этому их фигуры довольно-таки стройные. Как показывают наблюдения, они чуть ниже своих собратьев из Южной Кореи. Туризм — далеко не главная отрасль экономики КНДР, однако в последнее время путешественников явно прибавилось — более ста тысяч приезжают сюда ежегодно. При этом львиную долю составляют китайцы, россиян — менее тысячи в год.

Конечно, в КНДР туристы едут явно не за пляжным отдыхом — для этого есть более близкие и дешевые варианты, — а скорее из любопытства. Хотя позагорать здесь тоже можно — на берегу Японского, или, как его называют в КНДР, Восточного моря, или сходить в аквапарк «Мунсу», пару лет назад построенный в Пхеньяне. Поправить здоровье путешественники едут на озеро Сиджунг, известное своими лечебными грязями, а любители покататься на лыжах и сноубордах отправляются в горы Кувольсан или на курорт Масикрён, который открыли в 2014 году по инициативе Ким Чен Ына.

Из прошлого в далекое будущее

Если в КНДР чувствуешь, что попал в прошлое, то в южнокорейском Сеуле испытываешь совсем другое — будто оказался в городе будущего, настолько все автоматизировано, прогрессивно и красочно. Эта страна открыта для российских туристов довольно давно, однако до сих пор считается экзотическим направлением.

Пока путешественники из России штурмовали побережье Средиземного и Черного морей, западные туристы наслаждались курортами, которые предлагала Южная Корея. Их в этой стране привлекает многое: медицинские услуги, вкусная еда, пляжный отдых и зимние виды спорта. Особенно хорошо здесь весной, когда цветет сакура. Говорят, она по своей красоте не уступает японской.

В последнее время все больше путешественников из европейских стран выбирают экотуризм. Существует программа «ханок-стэй» («ханок» в переводе с корейского — «дом»). Туристы приезжают в корейскую деревню, где знакомятся с бытом селян, учатся готовить местную еду.

Есть в Южной Корее и так называемый эзотерический туризм: путешественники, увлекающиеся религией, живут в буддийских храмах, участвуют в местных ритуалах. Главное правило для прибывших — отключить мобильный телефон, чтобы на время прервать связь с внешним миром. Активно развит и пляжный отдых, например на острове Чеджу. Многие любят отдыхать и на пляжах Пусана, где белоснежный песок и со второй половины июля до конца сентября теплая вода. Туристы загорают, купаются, катаются на яхтах.

Но в основном путешественники летят в Южную Корею ради местной медицины, представляющей собой эдакий микс восточных и западных лечебных традиций. Особая популярность у косметических процедур, не зря южнокорейские маски и кремы пользуются успехом во всем мире. За ними я и отправилась в Сеул. Столица Южной Кореи — очень чистый, комфортный и суперсовременный город, в котором все сделано для удобства жителей.

Kim Hong-Ji / Reuters

Первое, что бросается в глаза, когда идешь по этому мегаполису, насколько все ухожены и хорошо одеты. Порой создается впечатление, что вышедшие на улицу только что купили одежду в магазине, коих тут очень много. При этом люди очень улыбчивые, спокойные и вежливые.

К слову, корейцы очень исполнительны и трудолюбивы. Отпуск у них всего 15 дней, за один раз они могут взять не больше пяти дней плюс два выходных. Больничные выдают только в том случае, если сотрудник попал в больницу. Кашель, насморк и температура — это не повод не выходить на работу. Один день по болезни можно отлежаться дома, но и то в счет отпуска. Уйти из офиса по окончании рабочего дня, если начальник еще остался на месте, считается проявлением дурного тона.

Страна красивых людей

В Южной Корее ты постоянно окружен красотой. Молодые люди и девушки — завсегдатаи бьюти-салонов. И у мужчин, и у женщин стрижки и мейкап. Местные хипстеры подкрашивают и глаза, и губы, однако делают это очень естественно.

В магазинах много изысканной одежды, но тут главное — разобраться в размерах: вместо традиционных XS, S, M, L и XL, здесь есть первый, второй, третий и так далее. Также стоит учесть, что фигуры у местных жителей сильно отличаются от российских, поэтому подойти может далеко не все. Что касается цен, то они довольно высокие. Южная Корея — вообще страна недешевая. Впрочем, для людей со средним достатком она вполне доступна.

В городе так много ресторанов, кафе, лотков с уличной едой, что проголодаться абсолютно невозможно. В отличие от северокорейцев, выделяющихся более низким ростом и стройной фигурой, среди южнокорейцев можно встретить и полных людей — фастфуд делает свое черное дело. К слову, порции в ресторанах просто огромные. К основному блюду бесплатно приносят рис, соус и маринованные овощи.

Что касается самих местных жителей, то они в основном едят блюда из риса, а также овощные салаты. Так же, как и в КНДР, там в больших количествах поглощают кимчи. Мясо готовят прямо во время еды. В ресторанах на столиках стоят газовые плитки. К столу подается тонко наструганная сырая говядина, на плитку ставят кастрюлю с мясным бульоном, куда уже положили сырые овощи. Сидящие за столом варят мясо недолго. Как только оно изменит цвет, его вынимают, обмакивают в соус и едят. Иногда мясо не варят, а жарят на сковородке. Делается это скорее для приятного времяпрепровождения.

Большим удивлением для меня стало то, что южнокорейцы практически не говорят по-английски, несмотря на тесное стратегическое партнерство между Сеулом и Вашингтоном. Оказавшись в центре города, возникло неприятное ощущение: если я сейчас вдруг потеряюсь, то добраться до отеля будет очень сложно — никто даже при большом желании не сможет мне помочь.

Однако это меня не останавливает, и, вооружившись навигатором и путеводителем, я отправляюсь на прогулку. Так же, как туристы в Барселоне стремятся попасть на центральную улицу Рамбла, путешественники, приехавшие в Сеул, мечтают очутиться на Инсадоне, где можно купить интересные сувениры: выпечку из чая, гербарии в бутылочках с маслом, ювелирные украшения из аметиста и корейскую косметику.

Любителям дешевых вещей следует посетить рынок Намдэмун, появившийся аж в 1414 году. Помимо этого, он будет интересен тем, кто хочет почувствовать местный колорит. Сейчас на этом рынке уличные лотки и крытые павильоны, различные кафе и забегаловки, а также повсюду прилавки с уличной едой. Приятное отличие от базаров в других городах — здесь никто не пытается что-то впарить покупателю.

Там можно найти все: от одежды и предметов интерьера до различных продуктов. В день Намдэмун посещают около полумиллиона человек. Накупив сувениров, отправляемся смотреть исторические памятники. Сеул — город контрастов, где мирно соседствует старое и новое: исторические памятники и суперсовременные дома и торговые центры — например, четырехсотлетняя пагода может спокойно стоять в тени небоскребов.

Так произошло с Кёнбоккун — «дворцом лучезарного счастья», возведенным более пятисот лет назад, а ныне расположившимся в самом центре каменных джунглей. В эпоху правления династии Чосон он был главной резиденцией монархов. Перед комплексом ежедневно устраивают красочное представление для туристов — смену караула. Здесь можно провести целый день: осмотреть национальный музей и сам просторный дворец, прогуляться по паркам и посетить множественные павильоны. Всего на территории находится 330 зданий и свыше 5,7 тысячи комнат.

Тем, кто любит быть поближе к барам и клубам, лучше поселиться в районе Итэвон, считающемся самым американским. Это неудивительно, учитывая, что рядом находится военная база США. Этот район из-за обилия питейных заведений особенно любят иностранцы. Помимо этого, сюда часто наведываются любители шопинга — из-за обилия небольших магазинов с местными брендами. Вечером здесь настолько ярко, красочно и так много вывесок на английском, что на время забываешь, что ты в Сеуле.

Сложно сказать, какая страна — Южная Корея или КНДР — понравилась больше. Их просто невозможно сравнивать. В Пхеньяне можно окунуться в прошлое, а в Сеуле — перенестись в будущее. В одно государство путешественники устремляются ради комфорта, в другое — из любопытства. Впрочем, в обоих случаях впечатления незабываемые.