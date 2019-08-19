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Бюджетные перелеты по России опять подорожают. На этот раз виной всему такса ZZ 

TURIZM.RU + ещё 1 4 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Стоимость билетов на внутренние, в том числе, субсидируемые авиарейсы в ближайшем будущем может вырасти. Виной всему новые поправки Минтранса в Федеральные авиационные правила, которые касаются таксы ZZ. Ее взимает «Транспортная клиринговая палата» за реализацию авиабилетов на специальных «нейтральных» бланках, не имеющих кодировки авиакомпаний. На сегодня размер таксы составляет 185 рублей. Поправки же подразумевают введение дополнительной платы за стоимость услуг перевозки.
Как отмечают эксперты, по сути изменения в авиационных правилах просто-напросто легализуют таксу. Поправки пока окончательно не приняты и находятся на рассмотрении Минтранса.
В ТКП заявили, что нововведения не должны привести к удорожанию билетов, так как такса ZZ и так взимается на протяжении уже 20 лет. По их мнению, пассажиры не заметят никаких изменений. Однако многие эксперты уверены, что после легализации таксы, плата начнет расти. За последние пять лет она, к примеру, увеличилась с 60 до 185 рублей.
Участники рынка высказали свою версию, почему началась данная история с прививками. Такса ZZ применяется абсолютно для всех билетов, реализуемых на бланках ТКП. В их числе и субсидируемые рейсы, на которых взимание сборов в принципе запрещено. Скорее всего, ТКП и озаботилась поправками в ФАП, чтобы законно получать плату на любых рейсах.
Удорожание коснется в большей степени бюджетных перевозок. Бланками ТКП в основном пользуются небольшие перевозчики. Например, в продажах «ЮТэйр» такие билеты составляют до 99%. А вот у «Аэрофлота» их всего 3%, у S7 Airlines — 6%. С ТКП также сотрудничают Nord Star, «Якутия», «Руслайн», «Ираэро», «Газпромавиа», «Северсталь», «Ижавиа», «Красавиа». Эти перевозчики выполняют бюджетные региональные рейсы и именно их в первую очередь коснется удорожание тарифов.
Отметим, что в тарифе по некоторым субсидируемым рейсам доля таксы ZZ уже сейчас превышает 5,5%.
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Новости путешествий , АК S7 , Аэрофлот , Газпром авиа , ЮТэйр , Минтранс РФ
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