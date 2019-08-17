Российских туристов вывезли из аэропорта Антальи

Около 400 туристов, которые на день застряли в аэропорту турецкого города Анталья, смогли вылететь в Санкт-Петербург.

"Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", — приводит РИА Новости слова представителя турецкого аэропорта.

Ранее телеканал Санкт-Петербург сообщил о том, что самолет из Антальи должен был вылететь еще в 10:50, но затем отправление перенесли на 21:55. В итоге пассажирам пришлось провести в аэропорту целый день. Речь шла примерно о 400 туристах.

Задержку вылета подтвердил представитель генерального консульства РФ в Анталье. Дипломаты вели соответствующие переговоры как с Nordwind, так и с туристическим оператором "Пегас Туристик".