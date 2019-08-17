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Российских туристов вывезли из аэропорта Антальи 

Российская Газета + ещё 16 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Около 400 туристов, которые на день застряли в аэропорту турецкого города Анталья, смогли вылететь в Санкт-Петербург.
"Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", — приводит РИА Новости слова представителя турецкого аэропорта.
Ранее телеканал Санкт-Петербург сообщил о том, что самолет из Антальи должен был вылететь еще в 10:50, но затем отправление перенесли на 21:55. В итоге пассажирам пришлось провести в аэропорту целый день. Речь шла примерно о 400 туристах.
Задержку вылета подтвердил представитель генерального консульства РФ в Анталье. Дипломаты вели соответствующие переговоры как с Nordwind, так и с туристическим оператором "Пегас Туристик".
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