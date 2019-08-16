Сотни россиян оккупировали турецкий аэропорт

Самолет авиакомпании Nordwind, который должен был утром в пятницу, 16 августа, вылететь из Антальи в Санкт-Петербург, задержался в Турции. Из-за этого российские туристы буквально оккупировали duty free, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, к вечеру в терминале аэропорта Антальи сложилась критическая ситуация. Представители авиаперевозчика на связь с пассажирами не вышли и не обеспечили их водой и едой, поэтому россияне массово ринулись в dury free. Ситуацию усугубило то, что в здании воздушной гавани платный интернет и совсем нет развлечений.

Видя назревающий бунт, представители турецких властей пошли навстречу туристам, пишет «Фонтанка». «Нам дают служебные телефоны, чтобы мы пытались связаться с представителями Nordwind и туроператора "Пегас" и прояснить хоть что-то», — рассказали пассажиры.

Кроме того, туристам предоставили паек: маленькую картошку фри, чикенбургер и воду. Сотрудники аэропорта посоветовали россиянам запастись терпением, поскольку вылет, возможно, отложится до утра.

В конце июля в России был найден самый невезучий рейс — из Петербурга в Анталью. До взлета лайнер успел «потерять» несколько пассажиров и попасть в аварию в аэропорту. Когда судно все-таки подготовилось к вылету, один из туристов закурил в туалете и его сняли с рейса.