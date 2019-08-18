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Как правильно выбрать санаторий 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Выбрать санаторий бывает очень сложно, потому что у каждого из них есть своя специализация. Они направлены на разное лечение, у них отличается сервис и состояние номеров.

Нужен ли санаторий вообще

Для того, чтобы уехать в санаторий, необходимо понять, нужен ли он вам вообще. Да, там лечат различные заболевания, но не все. Подумайте, что вас давно беспокоит. После этого оцените, что вам необходимо для того, чтобы снять симптомы. Если вы еще не обращались к врачу, лучше сначала сходить к нему. Он может посоветовать разное лечение, если среди рекомендаций будет спорт, отдых, массаж и другое, можете смело выбирать санаторий.

Изучите опыт других

После того, как вы отберете те санатории, которые подходят именно вам, изучите отзывы других людей. По ним вы поймете, насколько качественное лечение в санатории. Определите критерии, которые подойдут именно вам: кому-то обязательно нужен интернет, трехразовое питание и близость к водоему, а кто-то наоборот хочет отдохнуть от социальных сетей и побыть в одиночестве.

Обратите внимание на сайт

То, как представлен санаторий в интернете, может много о нем сказать. Если у него есть сайт, там постоянно обновляется информация, и есть свежие отзывы, то это значит, что он более современный. Проблема многих санаториев в том, что они не реконструировались со времен СССР. Так вы рискуете нарваться на пансионат, в котором вы будете ощущать себя как в летнем лагере из детства.

Пообщайтесь с персоналом

Попробуйте позвонить туда и пообщаться с колл-центром. Уточните наличие услуг, входят ли они в путевку, или надо покупать их отдельно. Кроме того, в некоторых санаториях просят предоставлять справки о здоровье. Пусть это вас не отпугивает, на самом деле, это еще один признак качественной работы. Например, вы будете знать, что в бассейне точно не заразитесь грибком, и ничто не испортит ваш отдых.
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