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Российский турист утонул в Турции 

Рамблер 1 час назад
Российский турист утонул в бассейне одного из отелей вкурортном районе Авсаллар 15 августа.
"Из органов внутренних дел района Аланья провинции Анталья мы получили сведения, что российский гражданин Сергей Жук утонул в бассейне отеля. Сейчас мы работаем со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовим документы для репатриации тела в Россию", — сообщил СМИ источник в Анталье.
Несчастный случай произошел с 40-летним мужчиной во время купания в бассейне. Так, Сергей разбежался и прыгнул в бассейн, однако через какое-то время сотрудник отеля заметил, что россиянин не может всплыть. Работник гостиницы вытащил мужчину из воды.
На место прибыла скорая помощь, однако турист скончался в больнице. Полиция уже начала расследование.
Новости путешествий , Видео , МВД
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