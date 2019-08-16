Российский турист утонул в Турции

Российский турист утонул в бассейне одного из отелей вкурортном районе Авсаллар 15 августа.

"Из органов внутренних дел района Аланья провинции Анталья мы получили сведения, что российский гражданин Сергей Жук утонул в бассейне отеля. Сейчас мы работаем со страховой компанией и правоохранительными органами. Готовим документы для репатриации тела в Россию", — сообщил СМИ источник в Анталье.

Несчастный случай произошел с 40-летним мужчиной во время купания в бассейне. Так, Сергей разбежался и прыгнул в бассейн, однако через какое-то время сотрудник отеля заметил, что россиянин не может всплыть. Работник гостиницы вытащил мужчину из воды.

На место прибыла скорая помощь, однако турист скончался в больнице. Полиция уже начала расследование.