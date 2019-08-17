Как защитить деньги на карте в отпуске

Отдел информационной безопасности Atom предупредил всех, кто намерен отправиться в отпуск: хакеры могут воспользоваться некоторыми привычками и слабостями граждан и в одно мгновение украсть деньги с их банковского счета или похитить конфиденциальные данные. Специалисты дали несколько советов тем, кто включил голову и думает об опасных последствиях возможных рисков.

Во-первых, туристам рекомендуют держаться подальше от публичных интернет-сетей. Дело в том, что использование общедоступной сети WiFi в кафе или отеле открывает мошенникам доступ к вашим финансам. Нет никаких гарантий, что интернет-соединение будет зашифровано и вы не подвергнетесь риску. Некоторые злоумышленники даже создают свои собственные публичные сети, используя названия известных магазинов или банков, предоставляя доступ всем желающим через незашифрованное соединение. Туристам советуют использовать только надежные подключения мобильных устройств или пользоваться только сотовой связью от провайдера.

Еще одно правило, которого неукоснительно стоит придерживаться путешественникам. Если вы бронируете авиабилеты, отели или мероприятия на время отпуска в интернете, никогда не сохраняйте данные своей банковской карты в браузере. В некоторых случаях мошенники с помощью вредоносного ПО могут получить доступ к вашему банковскому счету. Другой совет — не открывать и не отвечать ни на какие подозрительные СМС или электронные письма, ведь они также могут представлять опасность.

Во время отпуска путешественников просят с осторожностью относиться к выбору банкомата для снятия наличных и пользоваться только известными. Специалисты советуют реже снимать средства с помощью банкомата либо заводить отдельные банковские карты для поездок, которые не будут привязаны к основному счету.

И последний совет — брать только те вещи, которые вам нужны, с точки зрения наличия конфиденциальных данных. Многие устройства, такие как телефоны, планшеты и ноутбуки, содержат большое количество информации, включая изображения детей и пароли. Перед путешествием рекомендуется создать резервную копию вашего устройства, чтобы снизить опасность потери важных данных, хранящихся на нем. Если ваш электронный гаджет был украден во время отпуска, измените все свои пароли и, не откладывая, сообщите об этом в свой банк.