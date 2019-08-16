Пьяная россиянка устроила авиадебош

Во время ночного рейса самолета авиакомпании Royal Flight из Доминиканы в Москву пьяная пассажирка решила разнообразить долгий полет. Сперва она устроила скандал с бортпроводниками, затем стала оскорблять окружающих, а в завершение обмочилась в кресле. О происходящем на борту рассказал «360» очевидец Николай.

Он рассказал, что сперва женщина вела себя адекватно, несмотря на явное алкогольное опьянение. Она заняла свое место, как и другие пассажиры, а затем отправилась в туалет.

«Когда самолет уже пошел на рулежку, она выходит из туалета и бортпроводник просит ее занять свое место, вот-вот уже взлетим. На что она там стала говорить «можно я останусь в туалете», «мне плохо», и так далее. Бортпроводник ей говорит «это невозможно сделать», попросил ее занять свое место. Она подняла истерику, что нет, «я не займу свое место», «мне нужно в туалет» и так далее. В итоге ее кое-как успокоили, посадили. Она стала требовать менеджера и просить объяснить ей, почему самолет задержался на час, и так далее,

— сообщил Николай подробности начинавшегося конфликта.

Затем скандальная пассажирка на некоторое время ушла в другой салон к бортпроводникам. О чем она с ними говорила — не известно, однако, вернувшись на свое место, женщина начала ругаться с остальными пассажирами.

«Она стала выкрикивать оскорбления, ругаться со всеми вокруг, не подчинялась требованию бортпроводников поднять спинку кресла. На протяжении примерно двух часов был вот весь этот скандал, а полет длился 12 часов. Капитан корабля сказал, «пассажиры, если вы не успокоитесь, я буду вынужден совершить посадку и все штрафы будет оплачивать дебошир». После этого вроде бы она там как-то успокоилась, уснула и все»,

— рассказал очевидец.

Прежде чем успокоиться, скандалистка успела опрокинуть еду, которую ей принесли бортпроводники. Из ролика видно, что на полу возле свободного соседнего от дебоширки кресла лежат перевернутые контейнеры. Однако, это не единственный беспорядок, который устроила пьяная пассажирка. В какой-то момент она поняла, что ей необходимо в туалет, но, судя по всему, не захотела туда идти. Неизвестно, было это совершено случайно, или преднамеренно, но скандалистка обмочилась, сидя в своем кресле.

«Это русский борт, наши граждане возвращались с отдыха домой. Мы приземлились в Шереметьево, полиции там не было. Причем я и мои друзья выходили последними из самолета, за нами шла только вот эта женщина. Возможно, с ней провели какую-то беседу. Минут на десять наверное задержали, просто сами бортпроводники провели беседу, скорее всего, это было так»,

— заключил Николай.