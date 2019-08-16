Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сэкономить на турстраховке 

Рамблер 1 час назад
При поездке за рубеж рекомендуется покупать полис страхования здоровья от внезапных болезней и несчастных случаев. Такую страховку разные компании предлагают за разные деньги.

Не делать этого

Чтобы сэкономить, не следует оформлять полис у страховых агентов, дежурящих возле визовых центров и посольств.

Делать так

Также стоит подумать и посчитать, прежде чем покупать страховку вместе с туром. Лучше всего сравнить цены на страховой полис в сети — существует ряд сервисов, позволяющих это сделать сразу на одном сайте; или можно обратиться в несколько выбранных страховых компаний за калькуляцией стоимости.
При поездке в две разные страны надо уточнить, одинаково ли оцениваются в них риски с точки зрения страховщиков. Если одна из стран более опасна, чем другая, то выгоднее купить две отдельные страховки: ведь стоимость общей страховки будет рассчитана по самой дорогой в плане рисков стране.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяная россиянка устроила авиадебош36
Россиянин погиб с Турецком отеле3
Что такое система «фортуна» и как она работает
В США ищут туриста с собакой для оценки отелей
Психолог объяснил, как победить аэрофобию
Видео
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
02:31
Дворец, который построили на муке и меде
Новости путешествий
00:44
Что думают отельеры Турции от отмене all inclusive
Новости путешествий
10:44
Самые необычные хостелы
Новости путешествий
06:50
Как живут люди на берегу радиоактивной реки
Новости путешествий
03:40
Где находится загадочный Чертов мост
Новости путешествий
04:58
Диетолог рассказала, как правильно есть в самолете
Новости путешествий
12:22
Что скрывают города, построенные древними народами
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение