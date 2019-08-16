Как сэкономить на турстраховке

При поездке за рубеж рекомендуется покупать полис страхования здоровья от внезапных болезней и несчастных случаев. Такую страховку разные компании предлагают за разные деньги.

Не делать этого

Чтобы сэкономить, не следует оформлять полис у страховых агентов, дежурящих возле визовых центров и посольств.

Делать так

Также стоит подумать и посчитать, прежде чем покупать страховку вместе с туром. Лучше всего сравнить цены на страховой полис в сети — существует ряд сервисов, позволяющих это сделать сразу на одном сайте; или можно обратиться в несколько выбранных страховых компаний за калькуляцией стоимости.

При поездке в две разные страны надо уточнить, одинаково ли оцениваются в них риски с точки зрения страховщиков. Если одна из стран более опасна, чем другая, то выгоднее купить две отдельные страховки: ведь стоимость общей страховки будет рассчитана по самой дорогой в плане рисков стране.