Что такое система «фортуна» и как она работает

"Фортуной" называет продажу туров в неизвестный отель или город. Как правило, такие предложения дешевле стандартных на 10-30%.

Как устроена фортуна

При покупке такой путевки турист знает только тип питания, количество звезд и регион, в котором расположен отель. Чаще всего подобные предложения действуют на самые популярные страны: Турция, юг Европы, Вьетнам, Тайланд, Китай и так далее. Сначала человек оплачивает путевку, а туроператор выдает ваучер со всеми деталями, но название отеля по-прежнему остается в секрете.

Зачем нужна фортуна

Как правило, путевки по фортуне продаются в не самые популярные отели. Поэтому подобные предложения — очередной инструмент для повышения продаж. Многие крупные компании выкупают ряд номеров в отелях, но их никто не покупает: сказывается неудобное расположение и негативные отзывы. За стандартную стоимость такой тур никому неинтересен, а замаскированный под 20% скидку привлечет больше внимания. Но не всегда фортуна — обязательно что-то плохое. Бывает так, что в хорошем выкупленном отеле образуется окно от туристов, которые отказались от поездки. Чтобы не задеть других путешественников, компания скрывает название отеля за "фортуной" и продает путевку дешевле. Такое бывает крайне редко.

Не стоит ждать королевских условий, если вы едете по такому предложению. Особенно это касается Турции и Египта. Чаще отели соответствуют той цене, которую заплатят туристы. Бывает, что некоторым везет, и их переселяют в номер категорией выше.

Куда лучше всего брать путевки по фортуне

Если вы не готовы к неожиданным условиям, лучше переплатить и не портить себе отдых. Особенно это касается семей с детьми, так как, если отель им не понравится, будет тяжело найти свободный номер в другом, даже с доплатой. Туроператоры советуют брать "фортуну" в Европе: в Италии и Испании отели редко отличаются друг от друга, поэтому такой тип поездки может быть крайне выгодным. Кроме того, не стоит брать такую путевку, если вам важно лететь определенной авиакомпанией: по фортуне летают преимущественно чартеры или лоукостеры.