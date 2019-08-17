Центробанк просит туроператора отчитаться

Как быть и можно ли отказаться?

В редакцию HotLine.travel обратился представитель московского туроператора. Компания на рынке вот уже 20 лет, но впервые столкнулась с такой ситуацией.

17 мая на ее адрес пришло письмо от Центрального банка РФ , в котором говорилось — теперь туроператор должен составлять и предоставлять в Банк России статистику о своих туристах. Причина — включение компании в перечень «респондентов» согласно Указанию Банка России (№ 5010-У).

Сотрудников туроператора удивило, что этот документ датирован 14 декабря 2018 года, а письмо пришло спустя полгода. Юрист компании связался с Центробанком и узнал, что письмо носит рекомендательный характер — статистику можно предоставлять, а можно не предоставлять.

Однако 9 августа поступило еще одно обращение от ЦБ (датированное 23 июля) с объяснением, как предоставлять статистические наблюдения. В письме говорилось, что сделано это должно быть не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом. В данном случае — 10 августа. Тогда юрист вновь позвонил в банк, а из разговора понял — предоставление статистики обязательно, а за непредоставление — штраф.

«Я готова предоставлять статистику о наших туристах в ЦБ, но некоторые графы анкеты просто вводят меня в ступор! Например, Банк России хочет, чтобы мы переводили стоимость проданных нами авиабилетов в доллары США, но на каком основании? На сайте каждого туроператора курс валют обновляется еженедельно! К тому же все данные о наших туристах и так есть у Ростуризма . К сожалению, до него я пока так и не дозвонилась», — недоумевает представитель туроператора.

Среди других «странных» статистических данных фигурировала «оценка респондентом величины дополнительных личных расходов туристов-резидентов сверх стоимости туристических услуг в зависимости от продолжительности поездки (в долларах США)», а также код пассажира, который меняется в зависимости от города, в котором он проживает.

Недоумение руководителя туроператора связано с тем, что он и так предоставляет в тот же Ростуризм отчетную информацию. «Если ЦБ выделит нам деньги на эту работу, мы наймем человека только на обработку статистических данных. На данный момент у нас нет ни человеческих, ни временных ресурсов», — сетует директор.

Юрист Илья Тугуев подтвердил, что к нему также обращались другие туроператоры с подобной просьбой — помочь разобраться: предоставлять ли статистику в ЦБ и что грозит за просрочку. Тугуев поспешил успокоить: «Никакой ответственности за непредоставление этих данных законом не предусмотрено. Совершенно точно у Центробанка нет оснований выписывать штраф».

Эту же информацию подтвердили в самом Центробанке: «У нас нет данных, что туроператору грозят какие-либо штрафы за непредоставление или просрочку подачи данных», — сообщили корреспонденту HotLine.travel в Главном управлении ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москвы.