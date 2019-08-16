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Стюардесса раскрыла секрет укрощения пьяных пассажиров 

TURIZM.RU 3 часа назад
Фото: TURIZM.RU
Британская стюардесса на пенсии Патрисия Пирс раскрыла секрет, который помогал ей бороться с пьяными пассажирами на борту самолета. По ее словам, самая большая проблема любого рейса сейчас — это справиться с теми, кто еще до посадки в самолет успел вдоволь надегустироваться в баре.
Патрисия заявила, что она всегда старалась свести к минимуму конфронтацию с недисциплинированными пассажирами, поэтому — внимание! — никогда не отвечала отказом на их просьбу принести еще выпивки. Самое время сравнить эту методику с той, что демонстрируется нам в многочисленных сюжетах по телевизору, которые нам охотно демонстрируют в последнее время отечественные перевозчики.
Однако главный секрет заключается даже не в этом.
«Если у пассажира, например, был джин с тоником, я наливала в стакан простой тоник и протирала джином его верхние края, чтобы он мог почувствовать запах джина и попробовать его с первым глотком»,
— рассказывает хитрая стюардесса.
«Пассажир думал, что получил джин с тоником, и был вполне счастлив»,
— добавила Патрисия.
Согласно мировой статистике, 90% происходящих в самолете инцидентов связаны с алкоголем. Оказывается, подавляющее большинство пассажиров считает, что выпитый перед рейсом коньяк или виски поможет справиться со страхом полета. Однако британские эксперты настаивают, что это не так.
Боязливым пассажирам наоборот рекомендуют избегать употребления спиртного до и во время путешествия, а также полностью отказаться от кофеина. Отвлечься от дурных мыслей лучше всего помогают успокаивающие мелодии или любимый фильм, запущенные на вашем гаджете с наушниками. Также неплохо отвлекает бортовая еда и прогулки по салону. Хотите забыть о полете — возьмите в руки книгу или различные головоломки. Еще один действенный метод — немного поспать. Правда, он работает чаще всего только во время утренних и ночных перелетов.
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