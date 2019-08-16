Психолог объяснил, как справиться с навязчивой аэрофобией

Людям, страдающим от аэрофобии, следует принять свой страх. Об этом рассказал СМИ заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов

По мнению эксперта, не нужно избегать своего страха и пытаться заглушить его музыкой или чтением книг.

"Чтение книг, прослушивание музыки или еда может только ситуационно справиться, а может и нет. Здесь 50 на 50. С одной стороны, ты справишься с этим страхом, переключишься, но по большому счёту мозг раз за разом будет возвращать тебя к этой ситуации. Это не лечит твоё состояние, то есть у тебя как был страх, так он и остался", — объяснил психолог.

Своих пациентов эксперт учит сталкиваться с навязчивым страхом как можно чаще, пока у них не сформируется к нему некая толерантность. Через некоторое время человек все еще чувствует страх, но уже понимает, что с ним ничего не случится.

"Когда у человека развивается аэрофобия, то его начинают мучать тревожные приступы, и зачастую человек боится того, что он разобьётся, и (испытывать) панику, когда садится в самолёт. Здесь психолог обычно даёт несколько вариантов. Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна", — объяснил психолог.

Кроме того, психолог объяснил, что справиться с аэрофобией может помочь изучение принципов полета и строения самолета. Человек начинает меньше бояться, если имеет представление о возможных сценариях полета не из фильмов о катастрофах и стереотипов СМИ.