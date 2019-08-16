Почему все ненавидят американцев и боятся россиян

Часто достаточно одного инцидента, чтобы наградить целую нацию определенной характеристикой. Так кто чаще других попадает под стереотипы и насколько они верны?

1. Французы грубы и высокомерны

Так же, как хорошее вино, багеты и сто сортов сыра, грубость — еще одна примета, которую остальной мир считает типично французской. Многочисленные опросы, проведенные в последнее время, показали, что французские туристы слывут самыми грубыми и «трудными» для отельеров.

Как на самом деле? Во Франции стиль поведения и стандарты сильно отличаются от других европейских стран. И, общаясь с французами, вы можете нарушать некоторые из правил, даже не подозревая об этом. Например, французы не любят, когда к ним обращаются на английском. При разговоре лучше всего смотреть прямо в глаза. Чтобы просто поболтать, вы должны бегло говорить по-французски. Но все это не делает французов грубыми, скорее, их неправильно понимают.

2. Немецкие туристы много жалуются

Немцы известны тем, что просыпаются очень рано, и занимают гостиничные шезлонги своими полотенцами. Но это совсем невинная шалость по сравнению со всем остальным. Потому что все, что делает немец, он делает со всей серьезностью и дисциплиной. Даже к отдыху немец относится серьезно. Если в номере, который он забронировал, нет террасы, которую он видел в каталоге, скорее всего, последует требование компенсации. Говорят, немцы своим орлиным взором ничего не упускают…

Как на самом деле? По данным Deutscher ReiseVerband, немцы тратят на отдых больше, чем любая другая нация. Следовательно, вполне логично, что они ожидают качественного обслуживания за свои деньги. Да, немцы превратили жалобы в форму искусства, но они абсолютно правы.

3. Американцы даже не пытаются следовать местной культуре

Многие опросы ставят американских туристов на первое место в списке худших в мире. А все потому, что они не пытаются вникнуть в местные обычаи и стараются все сделать «по-американски», несмотря на то, что находятся на другой стороне земного шара. Да-да, не скупость, не заносчивость, а элементарное нежелание считаться с традициями и культурой, является самой отвратительной чертой туриста, по мнению принимающей стороны.

Как на самом деле? Стереотипы об американцах, увы, правдивы. В оправдание американцев можно лишь сказать, что у них по сравнению с европейцами очень короткий отпуск, и, когда они путешествуют, они спешат. А когда времени в обрез, тут уж не до национальных особенностей. Увы…

4. Японские туристы ведут себя безупречно

Японцы приобрели репутацию аккуратных, пунктуальных и вежливых путешественников. Они ведут себя безупречно, а помимо этого, никогда не жалуются, не повышают голос и не пытаются делать снимки в тех местах, где это запрещено.

Как на самом деле? Все, что о говорят о японцах, это абсолютная правда. Трогательные японские старички (а в этой стране принято путешествовать только после выхода на пенсию) — идеальные туристы.

5. Британские туристы либо очень цивилизованные, либо настоящие варвары

Стереотип в отношении британцев имеет два парадоксальных штампа. Они либо вежливые и постоянно извиняющиеся приятные люди, либо пьяные варвары, и нет никакой золотой середины. В Европе британцев считают хулиганами, а в США и Азии — стильными и вежливыми путешественниками.

Как на самом деле? Вы и сами, наверное, встречали много милых англичан, с которыми очень приятно поболтать, и не только из-за их британского акцента. Но не дай вам бог заселиться в одном отеле с британскими подростками или футбольными фанатами. Прыжки с балкона в бассейн — это будет самое невинное их развлечение.

6. Китайцы творят что хотят

Некоторые поступки китайских туристов, действительно, вызывают оторопь: они могут мочиться в общественных местах, растаскивать археологические артефакты на сувениры или бросать монеты в двигатель самолета «на удачу». Неудивительно, что после всех подобных инцидентов китайские туристы слывут во всем мире не самыми желанными, а Политбюро Китая выпустило специальный закон о туризме, который заставляет китайцев вести себя за границей прилично.

Как на самом деле? Еще пару десятилетий назад поездки за рубеж были для китайцев роскошью. Сегодня ежегодно за границу выезжает около 130 млн туристов. Видимо, прошло еще не так много времени, чтобы осознать тот факт, что все страны имеют свои устои и традиции. Но уже сейчас число цивилизованных путешественников растет, а со временем их станет еще больше.

7. Русские туристы не улыбаются, и им все равно, что о них подумают

Увы, но 42% россиян считают, что их соотечественники являются худшими туристами в мире и стараются выбрать отели «где не будет русских». Парадокс — наши люди чаще других интересуются культурой и историей страны, в которую приехали, и заказывают много экскурсий, но пьяные дебоши в турецких отелях — это тоже про нас. Даже российский МИД посчитал, что дела обстоят настолько плохо, что создал брошюру о туризме, включающую полезные советы для российских путешественников.

Как на самом деле? Многие иностранцы отмечают, что русские выглядят закрытыми и суровыми, они не из тех людей, кто сразу раскрывает душу перед незнакомцем. Но стоит подружиться с русским, и не будет друга более верного и надежного. Так же, как и французов, нас часто неправильно понимают.