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Что думают отельеры Турции от отмене all inclusive 

Рамблер 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте о судьбе системы all inclusive, разговоры об отмене которой в турецких отелях возникают уже не в первый раз. Глава Союза отельеров Средиземноморья сообщил, что система «всё включено» пользуется у туристов огромной популярностью, поэтому прошения об отмене не имею разумных обоснований. К тому же, у отелей есть право самостоятельно выбирать режим обслуживания гостей, запретить им предлагать обслуживание all inclusive нельзя.
Новости путешествий , Видео
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