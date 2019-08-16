Что думают отельеры Турции от отмене all inclusive

Смотрите видео и узнайте о судьбе системы all inclusive, разговоры об отмене которой в турецких отелях возникают уже не в первый раз. Глава Союза отельеров Средиземноморья сообщил, что система «всё включено» пользуется у туристов огромной популярностью, поэтому прошения об отмене не имею разумных обоснований. К тому же, у отелей есть право самостоятельно выбирать режим обслуживания гостей, запретить им предлагать обслуживание all inclusive нельзя.