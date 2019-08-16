Россияне признались, на каких курортах заводят романы

Большинство российских туристов вступают в романтические отношения на отечественных черноморских курортах. Об этом говорят результаты опроса сервиса онлайн-бронирования Ostrovok.ru.

В опросе приняли участие 1000 путешественников из России, которые поделились тем, в каких местах они заводили курортные романы.

И хоть большинство туристов из РФ начинали такие отношения на курортах своей страны, оказалось, что российские женщины заводили романы в Турции также часто, как и на российских курортах (по 25%). При этом мужчинам из нашей страны в Турции везет чуть реже (18% признались, что крутили там романы).

Мужчины признались, что начать романтические отношения им чаще удавалось в Азии. Так, 15% респондентов мужского пола начинали курортные романы в Таиланде. Тогда как среди женщин-туристок из России только 8% встречали любовь в этой стране.

Среди лидеров по числу курортных романов оказался и Кипр. Около 10% респондентов смогли завести на острове романтические отношения.