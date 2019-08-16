На пляжах России могут установить видеокамеры

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) выступил с предложением установить на пляжах и пнричалах России видеокамеры и применять штрафы за несоблюдение требований безопасности на пассажирских прогулочных судах. Об этом СМИ рассказал заместитель главы РПСМ Игорь Ковальчук

"Сегодня очень широко используется видеонаблюдение и видеофиксация. Аналогично камерами можно оборудовать причалы маломерных судов и пляжи, где они берут пассажиров", — отметил Ковальчук.

Видеонаблюдение, по его мнению, позволило бы пресекать попытки взять на борт больше пассажиров, чем есть спасательных средств на судне. Видеофиксация помогла бы регулировать этот вопрос и наказывать виновных.

"Есть "пробел" в регулировании — эти мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Здесь есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС России и Минтрансом России…", — пояснил замглавы РПСМ.

При этом, по его мнению, следует повысить штрафы за нарушение требований пассажировметимости на мелких судах (сейчас они варьируются от 500 до 1000 рублей).

"Безусловно, их необходимо повышать, нарушения должны стать экономически невыгодными. Недобросовестные владельцы прогулочных судов должны быть вытеснены с рынка", — заключил эксперт.

Напомним, недалеко от поселка Джубга в начале июля перевернулся прогулочный катер. Двое пассажиров погибли. Позже выяснилось, что при допустимых 12 пассажиров на борт впустили 55 человек. После трагедии в Сочи задержали судно с двойным перегрузом.