Психолог рассказал, как справиться с аэрофобией

Людям при аэрофобии стоит принять страх и не заглушать его с помощью чтения, еды или прослушивания музыки, сообщил РИА Новости заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов

"Когда у человека развивается аэрофобия, то его начинают мучить тревожные приступы, и зачастую человек боится того, что он разобьётся, и (испытывать) панику, когда садится в самолёт. Здесь психолог обычно даёт несколько вариантов. Первое — изменить собственное отношение к тревоге, потому что как бы она ни была неприятна для человека, она безопасна", — рассказал Чернов.

Специалист добавил, что психологи также работают с пациентами по методике экспозиционной терапии, то есть когда человека раз за разом начинают сталкивать со своим страхом. Однако Чернов предупредил, что такие манипуляции нужно делать исключительно под присмотром врача.

"Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полётов или пьёт успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить… и тогда человека учат раз за разом сталкиваться с этим страхом. У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится", — пояснил психолог.

Чернов также отметил, что не стоит пытаться избегать чувства страха или переключать внимание на что-то другое, например, на музыку, кни