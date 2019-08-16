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В США ищут туриста с собакой для оценки отелей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский сайт для бронирования отелей ищет путешественника с собакой, который согласится бесплатно пожить в десяти гостиницах по всему миру и составить на них отзывы, сообщает Lonely Planet.
Чтобы получить работу мечты, кандидаты должны выложить в социальной сеть фото своего питомца, поставить специальный хэштег и отметить аккаунт компании.
Отели кандидат сможет выбрать сам из списка лучших по мнению экспертов сервиса. Ограничением будет только стоимость проживания — не дороже двух тысяч долларов за ночь.
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