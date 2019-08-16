В США ищут туриста с собакой для оценки отелей

Американский сайт для бронирования отелей ищет путешественника с собакой, который согласится бесплатно пожить в десяти гостиницах по всему миру и составить на них отзывы, сообщает Lonely Planet.

Чтобы получить работу мечты, кандидаты должны выложить в социальной сеть фото своего питомца, поставить специальный хэштег и отметить аккаунт компании.

Отели кандидат сможет выбрать сам из списка лучших по мнению экспертов сервиса. Ограничением будет только стоимость проживания — не дороже двух тысяч долларов за ночь.