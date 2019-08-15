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На что имеют право пассажиры в поездах 

Рамблер 36 минут назад
Фото: depositphotos.com
Немногие пассажиры поездов решаются заявить о своих правах и сами себя лишают комфорта. Рассказываем, что положено пассажирам поездов дальнего следования, причем без всяких доплат.

Нижняя полка

Если вы купили билет на нижнюю полку, вы не обязаны ее уступать никому. А все уговоры "вы же старше, моложе, здоровее" и так далее можно считать манипуляциями и не поддаваться на них, если не хочется. Кстати, место для багажа под нижней полкой также рассчитано в первую очередь на вас. Если ваши вещи заняли все пространство, то претендовать на него пассажир с верхней полки не может.

Постельное белье

Вы можете попросить проводника застелить белье, если у вас есть на то причина — преклонный возраст, беременность, инвалидность. А вот убирать постельное белье — это обязанность проводника, причем после того как все пассажиры выйдут из вагона. На просьбу собрать и принести белье вы можете не реагировать, если вам не хочется помочь.

Фотографии

Вы имеете право делать фотографии в любое время и в любом количестве, но в том случае, если они предназначены для личного пользования.

Алкоголь и сигареты

Пить любые алкогольные напитки разрешено только в ресторане, а курить можно только на платформе и не ближе, чем в 15 метрах от здания вокзала.

Будильник

Проводник обязан вас разбудить не позднее, чем за 30 минут до прибытия на вашу станцию. Если он этого не сделал, смело вызывайте начальника поезда. Проводника ждет наказание, а вы сможете выйти на удобной станции и получить бесплатный билет на поезд или электричку до пункта назначения, который вы проехали.
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