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С какими ошибками в билете не пустят в поезд? 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
«Купила на официальном сайте РЖД билет на поезд в Анапу на конец августа и только недавно заметила, что при заполнении данных онлайн совершила сразу несколько ошибок в своей фамилии и серии паспорта. Пустит ли меня проводник в поезд?»
Вероника, Дзержинск
С каким количеством ошибок в билете пустят в поезд, рассказывает тревел-блогер Анна Глинникова:
— Людям свойственно ошибаться. Если ошибку при заполнении железнодорожного билета внес кассир, то ответственность несет он, а если пассажир покупал электронный билет на сайте и ввел неверные буквы или цифры, то и спрашивать нужно с себя.
В железнодорожных перевозках существует «правило двух ошибок». На сайте РЖД сообщается, что, согласно внутренним документам компании, физические лица, самостоятельно заполняющие электронную форму билета, могут быть допущены в поезд при наличии в документе максимум двух ошибок в данных, которые удостоверяют личность пассажира, то есть в ФИО и серии и номере паспорта.
Если ошибок больше двух, пассажир должен обновить билет. Для этого ему нужно сдать старый и купить новый, при этом выбранное ранее место за человеком не сохраняется. Если билет возвращается за 8 часов до отправления поезда, вернут всю стоимость билета. Если пассажир сдает билет в промежуток от 2 до 8 часов до отправления, то получит 50% от стоимости билета. Возвращая билет менее чем за 2 часа до отправления состава, можно рассчитывать только на плату за пользование инфраструктурой железной дороги, заложенную в цену билета, что совсем немного.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «С какими ошибками в билете не пустят в поезд?».
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Новости путешествий , РЖД , ИД "Собеседник"
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