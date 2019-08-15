Туристы сообщили, при каких условиях они отправятся в Якутию

Большинству респондентов, принявших участие в опросе на портале Hotline.travel, интересны круизы по реке Лене. Но платить за них 200 тысяч рублей 63% из 560 проголосовавших не готовы. Выложить такую сумму за уникальные впечатления от круиза по Якутии согласны 11%. И только четверть опрошенных никогда не купят такую поездку — 16% боятся, а 10% просто не интересуются подобным продуктом.

Опрос заключал статью туристки, побывавшей в двухнедельном круизе по реке Лене. Обсуждая ее впечатления от поездки на странице HotLine.travel в фейсбуке, читатели усомнились в достоверности приведенных ею фактов. Их смутила информация о волнах на реке высотой 2-3 метра, отсутствие мобильной связи и многое другое. В самом организаторе круиза, компании «Лентурфлот», ограничились кратким комментарием: «Каждый турист имеет право на собственную точку зрения, но большинство клиентов возвращаются из круизов по Лене довольными».

В туркомпаниях, ведущих продажи таких продуктов, корреспонденту портала TourDom.ru сообщили, что пожары в Якутии в этом году действительно стали большой проблемой. Правда и то, что не каждый крупный город в Сибири имеет оборудованный причал. А вот высоту волн, приведенную в статье, объяснили поговоркой «У страха глаза велики». «Это же не море. Да, при сильном ветре теплоход качает, но при волнах выше человеческого роста его просто бы перевернуло. Плохой сигнал в тайге или его отсутствие — это норма, однако по мере приближения к населенным пунктам связь появляется. Люди, которые ходят в круизы по Сибири, обычно понимают их специфику и не удивляются гнусу или пожарам», — отметила менеджер компании «Нисса-тур» Юлия Моисеева

В турфирмах заявили, что круизы по Лене обычно бронируются за год. При том что минимальная цена на двухнедельный тур составляет 234 тысячи рублей на двоих при размещении в одноместной каюте с допместом, и 289 тысяч — в двухместной. Эксперты объясняют стабильный спрос тем, что на Лене очень короткий период навигации — с начала июля по начало сентября, за это время к верховьям реки успевают сделать всего 4 круиза.