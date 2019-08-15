Чудо на кукурузном поле и еще семь подвигов пилотов

…о которых нельзя забывать

В четверг, 15 августа, Airbus A321 « Уральских авиалиний », летевший из Москвы в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и сел прямо на кукурузном поле в районе аэропорта Жуковский.

Благодаря мастерству КВС Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, а также действиям бортпроводников жизни пассажиров удалось сохранить.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в кратчайшие сроки пилоты «Уральских авиалиний» будут представлены к государственным наградам.

Случившееся в Подмосковье называют чудом, но удачные посадки в чрезвычайных обстоятельствах в авиации — не такая уж редкость. Редакция напоминает о семи героях из недавнего прошлого.

7. Рами бин Гази. Посадил самолет после смерти командира. 2016 год.

При заходе на посадку командир судна Валид бин Мухаммед аль-Мухаммед, летевший из Биши в Эр-Рияд, внезапно потерял сознание. К счастью, второй пилот самолета Рами бин Гази своевременно перехватил управление и сумел успешно посадить лайнер.

После посадки бин Гази вызвал бригаду скорой помощи, медики констатировали смерть командира от обширного инфаркта. На борту судна находилось 220 пассажиров, и все остались живы и невредимы благодаря мастерству пилота.

6. Константин Парикожа. Спас загоревшееся в полете судно. 2016 год.

Спустя 15 минут после начала полета Boeing 777, следовавший из Пунта-Каны (Доминиканская Республика) в Москву, загорелся на высоте 6 тыс. м. Командир лайнера Константин Парикожа принял решение возвращаться и запросил посадку.

Дым быстро заполнил салоны самолета, из-за чего пилотам пришлось сажать воздушное судно в кислородных масках. При посадке шасси лайнера загорелись, но самолет удалось успешно приземлить, и никто из 326 пассажиров и 20 членов экипажа не пострадал.

5. Влатко Водопивец. Приземлил взорванный террористом аэробус. 2016 год.

На борту Airbus A321-211, следовавшего из Могадишо в Джибути, спустя 15 минут после начала полета сработало взрывное устройство террориста-смертника. В фюзеляже лайнера образовалась дыра, произошла разгерметизация.

Взрыв повредил крыло, топливный бак и несколько мест в салоне аэробуса. Но сербский пилот Влатко Водопивец сумел развернуть судно и посадить его в Могадишо. Никто из находившихся на борту 74 пассажиров и 7 членов экипажа не погиб (кроме террориста), двое получили ранения.

4. Евгений Новоселов. Посадил поврежденный самолет на заброшенном аэропорте. 2010 год.

У Ту-154М, выполнявшего пассажирский рейс по маршруту Полярный — Домодедово, спустя 3,5 часа после начала полета полностью отключилось бортовое электропитание. Это привело к отказу всех навигационных систем, а также привода топливных насосов, что сделало невозможным посадку даже на запасных аэропортах.

В экстренной ситуации Евгений Новоселов решил посадить самолет в заброшенном аэропорту Ижма. При посадке судно выкатилось за пределы посадочной полосы и въехало в лес, но никто из находившихся на борту (81 человек: 74 пассажира, 7 сотрудников экипажа) не пострадал.

Нельзя забывать и о Сергее Сотникове , начальнике вертолетной площадки, собственными силами сохранявшем полосу в заброшенном аэропорту. Именно благодаря его деятельности исход аварийной посадки оказался благополучным.

3. Чесли Б. Салленбергер. Посадил аэробус на воду реки Гудзон. 2009 год.

Airbus A320-214, летевший по маршруту Нью-Йорк — Шарлотт — Сиэтл, через полторы минуты после начала рейса столкнулся со стаей канадских казарок. У самолета отказали оба двигателя. Кукурузного поля в непосредственной близости не оказалось, зато была река Гудзон, на поверхность которой командир лайнера Чесли Б. Салленбергер и посадил судно.

Второй пилот лайнера Джеффри Б. Скайлз привел все системы в режим, обеспечивающий герметичность планера аэробуса при посадке на воду и последующее долгое пребывание на плаву. Все 150 пассажиров и 5 членов экипажа выжили, катастрофа получила название «Чудо на Гудзоне».

2. Ален Розе. Вместе с бортпроводниками эвакуировал 309 человек за 2 минуты. 2006 год.

Airbus A340, следовавший из Парижа в Торонто, при посадке в Канаде попал в сложные метеоусловия: грозу и ливень. В итоге лайнер съехал с посадочной полосы и выкатился в овраг.

Мгновенно возник пожар, полностью уничтоживший судно, но к этому времени все 297 пассажиров и 12 членов экипажа были эвакуированы. Перед тем как покинуть судно, второй пилот Фредерик Нод проверил с фонариком все помещения салона, чтобы убедиться, что никто из пассажиров не остался на борту.

Слаженная работа пилотов и бортпроводников позволила сохранить жизнь нескольким сотням человек из 13 стран. Журналисты окрестили происшествие «Чудом в Торонто».

1. Виктор Мостовой и Василий Чеченев. Приводнили самолет на Неву между мостами. 1963 год.

С самого начала лайнер Ту-124, летевший из Таллина в Москву, столкнулся с рядом трудностей. Сперва экипаж обнаружил, что заклинило переднюю опору шасси. Посадка в Таллине была невозможна из-за тумана, и самолет направили в Ленинград.

Во время полета над городом у лайнера отказали оба двигателя, и второй пилот судна Василий Чеченев, имевший опыт посадки на воду, приводнил самолет. Лайнер приземлился между двумя мостами, все 45 пассажиров и 7 членов экипажа выжили. На пилотов сперва хотели возложить ответственность за приводнение, но в итоге весь экипаж представили к наградам.