Над какими туристами насмехаются в отелях

Отпуск в заграничном отеле для многих наших соотечественников — событие из ряда вон. К нему долго готовятся, копят деньги, придирчиво выбирают отель и, конечно, мечтают, что все пройдет по высшему разряду. Однако сами россияне стараются избегать граждан своей страны за границей и расстраиваются, когда в них сразу же вычисляют русских. Разбираемся, какие туристы из России нередко становятся объектами насмешек.

Запасливые

Несмотря на изобилие еды в отелях с системой "все включено", некоторые наши сограждане боятся внезапно проголодаться и обязательно берут с собой на пляж пару яичек или булочек, даже если обед через всего лишь через четыре часа.

Нарядные

Россиянки требовательны к себе и стараются всегда быть на высоте, нередко в буквальном смысле. Если на пляже встречается девушка в босоножках на высоких каблуках, с высокой долей вероятности она окажется русской.

Угрюмые

О суровых лицах россиян ходят легенды. Но хмурыми лицами вряд ли получится кого-то запугать, только насмешить, тогда как непринужденная улыбка и хорошее настроение поможет быстро наладить контакт с персоналом и другими отдыхающими.

Домашние

Такие товарищи всюду чувствуют себя как дома, например, запросто приходят на ужин в домашнем халате или растянутом трико. Конечно, не стоит бросаться в другую крайность и наряжаться в смокинг или вечернее платье, но взять с собой более уместный наряд можно всегда.