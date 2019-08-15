Отель для звезды: где отдыхают селебрити в августе

Каникулы многих российских звезд в буквальном смысле проходят безоблачно — под жарким солнцем фешенебельных курортов. Мы пошли по их стопам, а точнее, по Инстаграмам и выяснили, в каких отелях они остановились. Эксперты же, в свою очередь, специально для портала HotLine.travel прокомментировали их выбор и предложили достойную альтернативу.

Полина Гагарина. Крит

Героиня «Евровидения» с космической фамилией сказала: «Поехали!» и высадилась на Крите. Судя по малому количеству фотографий в Инстаграме, на отдыхе певица недавно. Один из снимков подписан: «Начали готовиться к осени! Я на строгой диете: трехразовое питание, вечером обязательно мороженое!»

Полина Гагарина выбрала отель Nana Princess Suites Villas & Spa 5*. Он состоит из 112 люксов и вилл с индивидуальными бассейнами. Самый бюджетный вариант — улучшенный двухместный номер — за одну августовскую ночь обойдется в 38 тыс. руб. (здесь и далее — из расчета на двоих). Самый дорогой — семейный люкс Aqua Marine с видом на море, гидромассажной ванной с подогревом на открытом воздухе и тренажерным залом — потянет на 80 тыс.

Евгений Папунаишвили, Анна Семенович, Анфиса Чехова, Руководитель греческого TEZ TOUR Димитрис Харитидис: «Это один из самых дорогих, модных и современных отелей класса luxe на Крите, где часто останавливаются российские звезды — например, Екатерина Андреева Елена Подкаминская . Находится он недалеко от Херсониссоса и отличается тем, что здесь более спокойное море — в воде установлен двойной волнорез, благодаря которому даже во время сильного ветра практически нет волн и можно купаться. Из альтернативных вариантов я бы назвал Caramel Grecotel Boutique Resort, Daios Cove и Amirandes, Grecotel Exclusive Resort».

Елена Летучая. Мальдивы

В буквальном смысле подтвердила свою фамилию, сменив за короткое время три мальдивских отеля: Faarufushi, Milaidhoo Island, Velassaru. Еще она меняет купальники, а в свободное время занимается спортом, позирует на фоне лазурной воды и белоснежных песков и, конечно же, раздает подписчикам бьюти-советы и рекомендации по ЗОЖ. Ночь в отелях, где останавливается бывшая гроза всех кухонь страны, начинается от 60 тыс. руб. и доходит до 200 тыс.

Генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов: «Это хорошие „пятерки“, относятся к цепочке Universal Resorts. Velassaru предлагает отличное соотношение цена / качество, хоть и немного староват. Я бы тут посоветовал что-нибудь из новых отелей, например, Maafushivaru. Milaidhoo и Faarufushi подходят именно для отдыха селебрити, поскольку позволяют уединиться. Еще можно выбрать Lux North Male Atoll, Moevenpick и частный остров на 15 вилл Kudadoo с абсолютно новым концептом — anything, anywhere, anytime. Недешево, но роскошно и малолюдно».

Виктория Боня. Испания

Королева Инстаграма и светская львица коротает время с дочерью в испанской Марбелье, в отеле Anantara Villa Padierna Resort. На снимках в соцсети она предстает в окружении бесконечных зеленых полей, а подписывает их исключительно восторженными словами: «Это что-то невероятное! Посмотрите, какая там красота!» Средняя стоимость проживания среди такой красоты в высокий сезон в сутки — 400–500 €.

Руководитель испанского отдела компании ClickVoyage Иван Миносьянц: «Этот отель относится к нишевым. Его визитными карточками являются гольф и спа, который считается одним из самых крупных в Испании. Кроме традиционных номеров он предлагает виллы для проживания, поэтому весьма комфортен для отдыха с детьми. Находится примерно в 2 км от моря, именно поэтому его выбирают, как правило, иностранцы. Российские туристы предпочитают проводить время ближе к пляжу, поэтому в качестве аналога я бы предложил им Marbella Club или Don Carlos Leisure.

Тимати. Турция

Судя по локации в Инстаграме, владелец брутальных барбершопов и глянцевых бургерных греется с девушкой и дочкой под солнцем Антальи — в отеле Rixos Sungate. В Турции он рассекает на сёрфе и катается на велосипеде. Не чужд ему и тяжелый люкс в виде небольшого частного самолета. За ночь в стандартном номере с видом на горы надо будет выложить 30 тыс. руб., в люксе „гранд“ — около 70 тыс.

Генеральный директор турагентства „Трюфель-тур“ Галина Хорикова: „Основной плюс отеля — большая территория и обилие зелени. К тому же там очень весело — помимо традиционной анимации постоянно привозят звезд и устраивают шоу с фейерверками. Посетители отеля имеют право на бесплатный вход в The Land of Legends Theme Park — турецкий Диснейленд. Собственно, это место подходит для тех молодых пар, которые на первое место ставят именно веселье. Такие же аналоги, как Gural Premier Tekirova и Cornelia Diamond, оценят те, у кого в приоритете отличный сервис. А еда там — вне конкуренции“.

Редакция продолжит рейд по Инстаграмам звезд, а пока предлагаем читателям поделиться вашими отзывами об отдыхе этим летом. Где были? Понравилось? Или примите участие в опросе.